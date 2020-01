Ces femmes qui ont ouvert la voie à la création du Collège Jésus-Marie de Shippagan

Les jeunes femmes n’ont jamais été aussi nombreuses à poursuivre des études postsecondaires au Nouveau-Brunswick. Il y a 60 ans, dans la Péninsule acadienne, ce sont des femmes extrêmement déterminées qui ont ouvert la voie à la création du Collège Jésus-Marie de Shippagan, le premier collège classique pour les jeunes filles de la région.

Aujourd’hui, cet établissement s’appelle l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS) et il est fréquenté quelque 350 étudiantes et étudiants d’un peu partout, dont une trentaine de l’international. L’UMCS célèbre son 60e anniversaire en 2020.

D’importantes pionnières ont été impliquées dans la fondation du Collège Jésus-Marie, dont Marie-Esther Robichaud, la première femme à occuper le poste d’assistante au surintendant des écoles du comté de Gloucester et sœur Irène Léger, une religieuse qui a aussi été professeure et administratrice du Collège.

Marielle Cormier-Boudreau, originaire de Bertrand, près de Caraquet, a fait partie de la première cohorte de diplômées. Alors âgée de 18 ans, elle se souvient de sa première rencontre avec Marie-Esther Robichaud, qui se déplaçait un peu partout dans la Péninsule acadienne pour y recruter les premières étudiantes du nouveau collège.

À l’époque, les rares femmes à poursuivre leurs études devaient se rendre au Collège Notre-Dame d’Acadie, à Moncton, ouvert au début des années 1940, ou au Collège Maillet, dans le nord-ouest, fondé en 1949.

«Elle nous a convaincues de venir faire nos cours classiques», dit Marielle Cormier-Boudreau, aujourd’hui âgée de 77 ans.

Marie-Esther Robichaud a réussi à recruter 12 étudiantes pour le début de l’année scolaire de l’automne 1960, dont deux de Bertrand, deux de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, une d’Inkerman, une de Sheila et six de Shippagan.

«À Bertrand, moi et mon amie Diane Léger avons été les deux premières à faire le baccalauréat ès arts. Des garçons de certaines familles plus aisés sont partis faire leur cours classique, mais pour nous c’était trop onéreux d’aller à Notre-Dame d’Acadie, à Moncton. Moi et ma copine Diane, nous voulions y aller, mais nous n’avions pas les moyens. Mon frère était déjà au Collège de Bathurst et mon père n’avait pas les moyens de payer sa scolarité. On recevait de l’aide de quelqu’un de la famille.»

Immuable dans ses convictions, Marie-Esther Robichaud a couvert les frais de scolarité de 125$ par année (l’équivalent de 1085$ en 2020) pendant ses deux premières années au collège.

«Ensuite, j’ai pu travailler comme étudiante durant l’été à Fredericton et payer ma scolarité. Marie-Esther a probablement payé la scolarité d’autres jeunes femmes.»

Peu d’options pour les femmes

Dans une région rurale comme la Péninsule acadienne, il n’était pas toujours bien vu pour une jeune femme de partir aux études. À l’époque, peu d’options s’offraient à celles qui désiraient travailler.

«Ça se résumait à quelques professions – enseignante, infirmière, secrétaire ou rentrer au couvent. (…) Les gens disaient que les filles ne devraient pas aller à l’université, car elles ne trouveraient pas de mari. Mes parents croyaient tellement à l’éducation que pour eux c’était le feu vert tout de suite.»

Bien que le Collège Jésus-Marie ait été dirigé au départ par des religieuses, ces pionnières tenaient à ce que la vie au quotidien soit différente de celle dans le couvent.

«Soeur Irène Léger était très ouverte d’esprit et elle était très intelligente. On nous disait qu’il ne fallait pas que ce soit comme au couvent, il fallait se démarquer. On allait souvent à Bathurst pour des activités, nous rencontrions les gars de Bathurst et nous faisions des pièces de théâtre communes. Pour nous, c’était la sortie parfaite!»

Après avoir décroché son baccalauréat ès arts, Marielle Cormier-Boudreau est retournée à Bertrand pour enseigner à l’école secondaire. Insatisfaite de son choix de carrière, elle a obtenu une bourse pour faire une maîtrise en français à l’Université Laval, à Québec. Un peu plus tard, elle a poursuivi des études doctorales en littérature à l’Université d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France.

À son retour de la France, elle a enseigné le français et le folklore acadien pendant une trentaine d’années au Centre universitaire de Shippagan, qui est par la suite devenu l’UMCS. Elle est auteure de deux livres sur la médecine et la cuisine traditionnelle en Acadie.

Elle voue un grand respect aux pionnières de l’éducation postsecondaire dans la Péninsule acadienne.

«Ce sont des femmes incroyables. Marie-Esther était une femme d’une grande stature. Elle a dévoué sa vie à l’éducation. Elle voulait que les filles avec les moyens puissent accéder à des études supérieures. Elle a donné beaucoup de son temps et de son argent pour l’éducation. Elle était un monument.»