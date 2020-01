Éclosion de syphilis: le Nouveau-Brunswick est épargné

Contrairement à la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick n’est pas aux prises avec une éclosion de syphilis, indique le ministère de la Santé.

Les autorités de santé publique de la Nouvelle-Écosse ont récemment sonné l’alarme pour annoncer une éclosion de syphilis à l’échelle provinciale. En 2019, au moins 82 nouveaux cas de l’infection sexuellement transmissible ont été enregistrés, soit 32 de plus par rapport à 2018 et 44 de plus par rapport à 2017.

Au Nouveau-Brunswick, la situation demeure stable, dit Bruce Macfarlane, directeur des communications au ministère de la Santé.

«Il y a eu 21 cas de syphilis infectieuse signalés à la Santé publique en 2018, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des cinq années précédentes, soit environ 25 cas par année entre 2013 à 2017.»

«Cependant, depuis la dernière éclosion de syphilis provinciale de 2010 à 2012, nos cas annuels de syphilis infectieuse restent supérieurs à la période précédant l’éclosion, où le nombre moyen de cas était inférieur à quatre cas par an.»

Une éclosion de gonorrhée provinciale a cependant été déclarée au Nouveau-Brunswick en avril 2019. Les médias sociaux sont partiellement visés pour cette rapide propagation.

En 2018, 96 cas ont été rapportés à la Santé publique alors que la moyenne annuelle durant les cinq années précédentes était de 54 cas.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef travaille activement à des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public sur les médias sociaux et d’autres applications de réseautage social pour promouvoir l’importance des tests de dépistage des infections transmissibles par le sang.

«Nous constatons maintenant une augmentation des tests et une diminution du nombre de patients atteints de la maladie chez les Néo-Brunswickois.»

La majorité des ITS peuvent ne provoquer aucun symptôme chez la personne atteinte. Il est donc possible que quelqu’un transmette une infection à un partenaire sans être au courant.

La transmission peut avoir lieu lors de relations sexuelles vaginales, orales ou anales non protégées.