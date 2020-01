La Distillerie Fils du Roy continue de se démarquer à l’échelle nationale

Sébastien Roy, président et cofondateur de la Distillerie Fils du Roy. - Réal Fradette

Un whisky conçu par la distillerie de Petit-Paquetville pour souligner le 40e anniversaire du Conseil économique du Nouveau-Brunswick s’est taillé une place sur la liste des meilleurs whiskies canadiens lors de la cérémonie des Canadian Whisky Awards, qui s’est déroulée récemment à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le whisky a été produit en quantité limitée. Les profits de la vente des 300 bouteilles ont été versés dans un fonds pour remettre des bourses à des étudiants et étudiantes inscrits à l’Université de Moncton et au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Le prix du meilleur whisky de 2020 a été attribué à Pike Creek 21 Years Old Oloroso Cask Finish, conçu dans la région de Windsor, en Ontario.

Les Canadian Whisky Awards ont lieu chaque année pour reconnaître les meilleurs whiskies du Canada et pour encourager les distillateurs à maintenir les normes de qualité les plus élevées. Pour être admissible, le whisky doit être distillé et préparé au Canada.

Un panel indépendant d’experts en whisky sélectionne les gagnants après avoir goûté chaque whisky à l’aveugle.