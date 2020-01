Se déplacer sans voiture même en hiver

Le regroupement La voix des jeunes a réuni ceux qui veulent se déplacer sans voiture à Moncton, même en hiver. Marcheurs, cyclistes… les amateurs de transport actif souhaitent que la Ville les aide davantage pendant la saison froide.

Qu’est-ce que le transport actif? «Cela inclut la marche et le vélo, mais aussi le ski, la raquette, la planche à roulettes, le canot…», a écrit le regroupement La voix des jeunes dans une publication Facebook.

«J’ai déjà vu des gens en ski dans la rue St-George, assure la cofondatrice de l’organisme, Krysta Cowling, face à l’étonnement de son interlocuteur. Le transport actif, c’est tout ce qui fait bouger.»

La femme de 29 ans a organisé une réunion publique pour ceux qui souhaitent utiliser cette façon de se déplacer pendant l’hiver il y a quelques jours à Moncton. Son regroupement a voulu établits une liste de leurs défis et de leurs solutions.

Jeunesse motivée

Mme Cowling indique que son événement a attiré 16 personnes de différents âges, même si elle veut surtout faire entendre la voix de la jeunesse aux politiciens.

«Je pense que les jeunes sont intéressés par le transport actif, car ils n’ont pas de voiture et qu’en acheter une, l’assurer et l’alimenter en carburant coûte cher, surtout s’ils ont déjà une dette étudiante», explique-t-elle.

La gestionnaire de projets communautaires ajoute que la jeune génération est sensibilisée à la lutte contre les changements climatiques et qu’elle en tient compte dans ses décisions quotidiennes.

«J’utilise un vélo ou je marche et je fais parfois du covoiturage, raconte-t-elle à propos de ses propres habitudes. Comme j’habite près du centre-ville, c’est plus facile de me débarrasser de la voiture.»

Elle indique recevoir des questions de personnes interloquées. «Ceux qui trouvent que je suis folle de faire du vélo pendant l’hiver n’ont pas été assez sensibilisés, relativise-t-elle. Quand on pratique le transport actif, on se réchauffe tellement!»

Obstacles à retirer

Si elle considère la bicyclette comme une façon pratique de se déplacer, elle rapporte les défis liés à l’absence de voiture pendant l’hiver, mis en évidence par les participants de son atelier: les trottoirs et bords de routes couverts de neige ainsi que les longs trajets en autobus.

Mme Cowling fait la liste des propositions pour lever ces obstacles: le déneigement prioritaire des trottoirs, la mise en place d’incitatifs au transport actif par les entreprises, la gratuité de l’autobus sous certaines conditions (l’âge et la zone de circulation par exemple) et des dons de matériels (crampons, gants, garde-boue, lampes, réflecteurs…).

«Il y a beaucoup de cyclistes coincés dans leurs voitures, observe-t-elle. Si on leur donne un moyen d’utiliser leur vélo confortablement et en sécurité pendant l’hiver, ils le feront.»

«Ceux qui trouvent que je suis folle de faire du vélo pendant l'hiver n'ont pas été assez sensibilisés, relativise-t-elle. Quand on pratique le transport actif, on se réchauffe tellement!» – Archives

Un réseau de transport actif souhaité

«C’est important que Dieppe et Moncton travaillent ensemble pour créer un réseau cohérent de transport actif», plaide Krysta Cowling. Les deux villes, avec Riverview, ont approuvé en 2015 le plan Destination 2040 qui a fait la même recommandation.

«Son application est lente, comme ça arrive souvent avec les plans», regrette la jeune femme. Le conseil municipal de Moncton a même décidé à l’unanimité de retirer une piste cyclable sur une partie du chemin Mountain il y a quelques mois.

«C’est la dernière fois que j’ai entendu parler de Destination 2040», ironise Mme Cowling. La Ville a toutefois annoncé qu’elle envisageait la création d’un chemin pour cyclistes séparée de la route à cet endroit.

Moncton déclare que le plan Destination 2040 a fait partie de sa stratégie pour 2019 et qu’il fera sans doute partie de celle pour 2020. La municipalité ajoute que son budget comporte des fonds pour un renouvellement de son plan de transport actif adopté en 2013.

Dieppe affirme que le plan Destination 2040 fait partie des discussions de son équipe presque tous les jours.

«Il faut prendre la place qui nous est due»

Chapeau sur la tête et masque sur le visage, Brian Branch monte la côte de la rue Bostford à vélo. Il se rend à l’espace de travail collaboratif de Moncton appelé La Station. Il aperçoit soudain un cycliste qu’il connaît sur l’autre voie de la route.

Sans hésiter, il tend le bras pour arrêter la file d’automobilistes qui s’apprêtent à le dépasser. Il permet ainsi à son camarade de traverser la chaussée pour se rendre au lieu de travail.

«Il faut prendre la place qui nous est due», revendique M. Branch, au nom des adeptes du vélo.

Le quadragénaire raconte aussi ne pas hésiter à occuper une voie complète sur sa bicyclette, lorsque la neige rend le bord des routes glissant. Cette pratique est en accord avec le manuel sur la sécurité à vélo du Nouveau-Brunswick.

Automobilistes frustrés

«Soyez prêt à faire face au conducteur frustré occasionnel qui ne connaît pas les règles», prévient toutefois le fascicule.

«Ça arrive que des gens expriment leur frustration, confirme M. Branch. Ils appuient sur l’accélérateur quand ils reviennent sur la voie de droite pour me montrer que je leur ai fait perdre deux secondes.»

Le père de deux adolescents estime que l’usage de la bicyclette est anormal à Moncton.

«Moins il y a de vélos, plus les conducteurs les perçoivent comme dangereux, regrette-t-il. J’aimerais donc voir plus de cyclistes.»

Graphiste, il met ses talents au service de sa conviction.

«J’essaye de rendre le vélo sexy», dit-il. Il dessine et prend des photos du véhicule à deux roues. Il encourage en outre les cyclistes à partager leurs expériences sur Instagram grâce au mot clic #velomoncton.

Vélo pour tous

«Donner l’exemple est le moyen le plus efficace de montrer à quel point se déplacer à bicyclette est facile et plaisant», estime-t-il.

Le travailleur indépendant délaisse sa voiture deux ou trois fois par semaine durant l’hiver, sous certaines conditions: peu de rendez-vous, aucune chute de neige, une température supérieure à -12°C et un vent modéré.

Il juge que cette habitude ne demande pas une forme physique exceptionnelle.

«On devient en forme en pédalant, indique-t-il. On a toujours tendance à se comparer aux autres, mais si on peut aller au dépanneur à vélo, c’est déjà ça.»