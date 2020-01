Un corps découvert dans une voiture calcinée près du phare de Miscou

La GRC mène présentement une enquête après avoir découvert le corps d’un individu dans une voiture calcinée, près du phare de Miscou.

Les premiers répondants de la région des îles Lamèque et Miscou sont intervenus samedi vers 17h30 après avoir reçu un appel concernant un camion en flamme. Le véhicule était stationné sur une route secondaire non loin du phare de Miscou. C’est seulement lorsque le feu a été éteint qu’ils ont fait la macabre et triste découverte.

Des membres de la famille de la présumée victime ont déjà été contactés, mais une autopsie sera pratiquée pour confirmer son identité, précise le sergent Pierre Chiasson, du détachement de Tracadie de la GRC.

L’enquête est toujours en cours, mais pour le moment, la thèse criminelle a été écartée