Coronavirus en Chine: deux artistes acadiens touchés par les mesures de prévention

Pas de retour au Canada en vue, du moins pour l’instant, pour les artistes acadiens Mathieu Chouinard et Geneviève D’Ortun qui font partie de l’équipe du nouveau spectacle The land of fantasy du Cirque du Soleil, à Hangzhou, en Chine. À la suite d’un avis gouvernemental, cette production d’envergure est suspendue au moins jusqu’au 28 février en raison de l’épidémie du coronavirus.

Joint par l’Acadie Nouvelle, lundi, l’homme de théâtre de Moncton estime que même si la situation peut paraître stressante, il n’y a pas lieu de paniquer. Beaucoup de mesures ont été mises en place par le gouvernement chinois afin d’éviter la propagation de ce nouveau virus.

«Si on va dans certains lieux publics, on va nous tester à l’entrée. C’est arrivé dans notre immeuble. Hier je suis sortie et en entrant, ils ont pris ma température», a raconté Mathieu Chouinard.

Dans la rue, les gens portent des masques, ce que font aussi les deux artistes. Le plus étrange est de voir cette grande ville de 10 millions d’habitants presque déserte, mentionne l’homme de théâtre.

«Je ne suis pas du type à tomber dans le sensationnalisme ni dans la panique. Geneviève non plus. On fait attention, on se lave les mains régulièrement. La ville a l’air assez désertique, il n’y a pas beaucoup de voitures sur les routes, on ne voit pas des tonnes de mobylettes électriques comme il y a toujours.»

Mathieu Chouinard et sa compagne de vie, la saxophoniste Geneviève D’Ortun, sont installés en Chine depuis plusieurs mois. Tous les deux ont obtenu un contrat avec le Cirque du Soleil dans son nouveau spectacle permanent (Un monde fantastique) présenté à Hangzhou. Cette ville est située à environ 750 km au nord-est de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie du coronavirus. À Hangzhou, il n’y aurait à ce jour que 27 cas de confirmés sur 10 millions d’habitants, d’après les informations qu’a reçues l’artiste. Hangzhou ne fait pas partie des villes chinoises mises en quarantaine.

Malgré tout, l’épidémie affecte l’ensemble des activités quotidiennes puisque le gouvernement chinois a pris les grands moyens pour freiner l’épidémie.

«Depuis le début de la semaine dernière, ils sont passés en deuxième vitesse, donc ç’a affecté la production du spectacle.»

D’abord, toutes les animations dans la foule au début du spectacle ont cessé afin d’éviter les contacts directs avec les spectateurs. Un système de détection de la température corporelle a été mis en place et les gens qui avaient de la fièvre n’étaient pas admis dans le théâtre. Un système de détection semblable a été instauré pour l’équipe d’opération du spectacle.

«Il n’y a personne dans l’équipe qui est infectée à ma connaissance. Il y avait aussi une équipe de concierges qui toutes les quatre heures désinfectaient les lieux de travail.»

Le 23 janvier, les artisans et les artistes de la production ont été convoqués à une réunion d’urgence afin de leur annoncer que les représentations étaient suspendues au moins jusqu’au 28 février. Cette décision fait suite à un avis gouvernemental qui recommande d’éviter tout rassemblement de 100 personnes ou plus dans un lieu clos. Plusieurs grands spectacles et attractions comme Shanghai Disney ont suivi le mouvement en fermant leurs portes.

Une ville au ralenti

Mathieu Chouinard souligne que la ville est plutôt au ralenti. Tous les centres d’achat et plusieurs commerces sont fermés en raison de l’épidémie. Beaucoup de Chinois sont retournés dans leur petite ville natale pour le Nouvel An chinois. Les célébrations ont été beaucoup moins grandioses que prévu en raison de l’épidémie. Les vacances du Nouvel An ont été prolongées jusqu’au 2 février.

«Beaucoup de commerces sont fermés, quelques épiceries sont encore ouvertes et il y a encore de la nourriture. Dans les villes en quarantaine, ça devient un peu plus difficile. De notre côté, les plus grandes ruptures de stock sont les masques ce qui fait que les prix de ceux-ci explosent.»

En contact avec le consulat canadien

Mathieu Chouinard a contacté les services consulaires et on lui a dit que pour l’instant, il n’y a pas de panique à avoir. Il faut seulement respecter les règles d’hygiène. Aucun avis officiel de rapatriement n’a été émis par l’ambassade canadienne.

Geneviève d’Ortun et Mathieu Chouinard ont travaillé dans plusieurs pays, notamment dans des camps de réfugiés au Tchad où il y avait toutes sortes de maladies.

«Peut-être que c’est un peu pour ça qu’on est moins nerveux que d’autres. Il y a d’autres gens dans l’équipe qui sont vraiment très nerveux et qui veulent rentrer chez eux au plus vite.»

«Il faut dire aussi que beaucoup de gens infectés sont surtout des personnes âgées ou avec un système immunitaire qui est déjà affaibli. Dans notre cas, on est en forme et on se nourrit bien.»

Au consulat, on leur a assuré que si la situation dégénère, ils seront avisés. Ils se sont enregistrés sur la liste des Canadiens en Chine. Ils reçoivent ainsi de l’information sur une base régulière. Mathieu Chouinard rappelle qu’il y a eu d’autres épidémies plus virulentes au cours du dernier siècle.

«Ce qui est rassurant par rapport à 2002 quand il y a eu le SRAS, c’est que là, la Chine ne dissimule aucune information. Je pense qu’ils ont réagi plus rapidement et on reçoit des mises à jour régulières. On a une équipe de gestion du spectacle à qui on doit tous les jours envoyer un petit rapport pour dire qu’on va bien et qu’on ne fait pas de fièvre.»

Les deux artistes reprendront le travail au Cirque du Soleil le 5 février. Ils auront des répétitions, des entraînements et des semaines de travail normales à l’exception des spectacles.

«L’équipe artistique profite de cette pause pour apporter des changements au spectacle.»

Le personnage du narrateur incarné par le comédien acadien prendra encore plus de place avec les changements qui seront apportés. Le spectacle qui en est à sa 111e représentation depuis le mois d’août 2019 est présenté dans un théâtre de 1500 places.

Mathieu Chouinard a conclu une entente de deux années, tandis que Geneviève d’Ortun qui assure la régie musicale en plus d’être consultante pour la musique a signé pour trois ans. En signant leur contrat, les deux artistes ne s’attendaient surtout pas à vivre une telle expérience, mais ils demeurent optimistes et espèrent bien pouvoir reprendre le spectacle après le 28 février, à moins que la situation ne se dégrade.