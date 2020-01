Moncton: de nouveaux arrivants à la recherche d’emplois

Un salon de l’emploi ciblant les nouveaux arrivants était organisé vendredi à Moncton. Pour beaucoup de chercheurs d’emploi, l’événement était l’occasion d’établir un contact direct avec les entreprises de la région.

Arrivé à Moncton en provenance du Maroc il y a huit mois, Abdrahim peine à trouver un emploi dans son domaine de compétence.

«De formation, je suis responsable commercial, mais c’est difficile de trouver un travail dans mon secteur à Moncton, notamment car beaucoup d’employeurs exigent d’être parfaitement bilingue, constate-t-il. Je travaille chez Irving Tissue en attendant de décrocher un poste correspondant à mon niveau de qualification. Ma femme est médecin, mais actuellement, elle travaille dans une garderie, car il faut des équivalences pour pratiquer ici, et c’est souvent coûteux.»

Abdrahim voyait ce salon de l’emploi comme une belle occasion d’embauche.

«J’ai pu prendre contact de quelques personnes, mais je n’ai pas pu poser ma candidature directement auprès des compagnies, explique-t-il. Les recruteurs renvoient beaucoup vers leur site et nous incitent à aller appliquer en ligne. Cela reste malgré tout une très bonne initiative, et un bon moyen de connaître entreprises qui recrutent.»

Arrivé à Moncton il y a 8 mois avec sa femme, Abdrahim peine à trouver un emploi dans son domaine de compétence. – Acadie Nouvelle : Youri Nabbad

En plus des chercheurs d’emploi, plusieurs étudiants avaient également fait le déplacement vendredi, en vue de décrocher un stage d’été à l’issue du semestre, en juin.

«Je suis venue dans l’espoir de décrocher un stage, et pourquoi pas un emploi à temps plein par la suite, raconte Julissa Sanchez, étudiante au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Cela me permettrait de rester à Moncton, une ville que j’adore. C’est très calme, très familier, et j’aime vivre ici. Je suis allé faire un tour à Montréal, mais c’est trop grand pour moi.»

Originaire de la République dominicaine, la jeune étudiante en management s’était préparée au mieux avant cet événement pour maximiser ses chances de recrutement.

«Je me suis renseigné sur plusieurs compagnies et j’avais imprimé plusieurs CV afin de les donner aux recruteurs, détaille-t-elle. J’ai pu en déposer sept et j’ai pris les coordonnées de plusieurs personnes. Je ferai un suivi par la suite.»

Pour Isabelle Lavoie, qui représentait la banque Tangerine au salon, Julissa a eu le bon réflexe en se préparant en amont.

«C’est toujours plaisant de voir quelqu’un arriver en connaissant l’entreprise, sa mission et ses valeurs, souligne-t-elle. Cela a été une très bonne journée pour nous, nous avons reçu beaucoup de CV. Nous sommes vraiment contents de prendre part à cette initiative et de venir à la rencontre de personnes cherchant à s’installer et à s’intégrer ici.»

Les chercheurs d’emploi ont pu venir au contact direct d’entreprises locales qui recrutent. – Youri Nabbad : Acadie Nouvelle : Youri Nabbad

Même son de cloche chez Ravi Thota, gestionnaire de programme pour l’entreprise Teacup Techsystems.

«Nous avons été très occupés tout au long de la matinée et nous avons pu rencontrer beaucoup de talents, raconte l’employeur. Ce qui est particulièrement appréciable, c’est d’avoir la personne en face de nous. Cela permet de mieux la connaître avant un entretien éventuel et nous donne un premier contact, ce que le recrutement en ligne n’offre pas.»

Pénurie de main d’oeuvre

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’immigration mise en place par la Ville de Moncton. Elle vise à doubler le nombre d’immigrants au cours des quatre prochaines années, afin de répondre à la pénurie de main d’œuvre qui sévit dans la province.

En 2018, Moncton a accueilli 1444 immigrants et résidents non permanents. La plus grande ville du Nouveau-Brunswick espère faire passer ce nombre à 3500 d’ici 2024.

«Il y avait près de 700 personnes qui sont venues assister au salon, se réjouit Angélique Reddy-Kalala, agente de la stratégie d’immigration pour la Ville de Moncton. L’an passé, environ 300 positions ont été comblées à travers nos salons de l’emploi. Nous estimons qu’aujourd’hui, il y avait 500 postes à pourvoir. Je ferai un suivi avec les employeurs d’ici cinq semaines environ.»

Une quarantaine d’entreprises étaient présentes vendredi, représentant différents secteurs d’activité tels que les technologies de l’information, la finance, les assurances, le service à la clientèle, les services de santé et d’accueil, ou encore la manufacture.

«Lorsque l’on a organisé le premier salon de l’emploi, nous étions satisfaits d’avoir une cinquantaine de nouveaux arrivants et une dizaine d’entreprises, souligne Mme Reddy-Kalala. Aujourd’hui, 700 chercheurs d’emploi et 40 employeurs étaient présents, sans compter les entreprises que nous avons dû placer sur une liste d’attente. Il y a une vraie demande de part et d’autre.»

En plus de réussir à attirer des nouveaux arrivants, l’enjeu est également de les garder dans la région pour les élus de la ville.

«Moi, mon intention, c’est de rester au Nouveau-Brunswick, assure Alain Guimou, étudiant en programmation d’applications mobiles au CCNB sur le campus de Bathurst. Au Québec, par exemple, il y a beaucoup de possibilités de carrière pour les programmeurs. Mais si je ne trouve pas d’emploi ici, alors je serai obligé d’aller chercher ailleurs.»

Saikou, fraîchement arrivé de Guinée au début du mois, espère lui aussi décrocher un emploi qui lui permettra de s’installer à long terme dans la province.

«Tout dépendra des opportunités à l’issue de mes études, raconte l’étudiant en environnement à l’Université de Moncton. Je souhaite rester ici, mais dans mon domaine, cela dépend beaucoup des priorités locales et provinciales en matière d’environnement. De ce que je constate, le Québec me parait un peu plus en avance dans ce domaine et le marché de l’emploi y semble plus attrayant. Mais je pense malgré tout qu’il y a des possibilités ici.»

Saikou, arrivé récemment de Guinée, espère s’établir sur le long terme au Nouveau-Brunswick en décrochant un emploi dans son domaine. – Acadie Nouvelle : Youri Nabbad

La Ville de Moncton assure mettre tout en oeuvre pour tenter d’empêcher la fuite de talents vers d’autres province au Canada.

«C’est vraiment important pour nous de garder les gens ici, soutient Angélique Reddy-Kalala. Par exemple, nous travaillons avec des associations comme le Magma ou le Cafi pour offrir du soutien de langue aux nouveaux arrivants, dans le cas où ils n’ont pas l’anglais ou le français requis pour décrocher un poste. Nous tentons au maximum de les mettre en lien avec les entreprises qui cherchent à recruter.»