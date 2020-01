Un dernier projet majeur dans la mire du maire d’Edmundston?

Profitant de son allocution sur l’état de la ville prononcée lundi devant les membres de la Chambre de commerce d’Edmundston, le maire du Madawaska a annoncé les grandes lignes d’un centre récréotouristique communautaire qui pourrait bientôt voir le jour à Edmundston.

Cyrille Simard, qui termine son second et dernier mandat comme maire de la municipalité, a dévoilé la composition d’un groupe de travail voué à la réalisation du projet qui est encore à un stade embryonnaire.

Le comité est présidé par Danielle Gagné et Paul Cyr. Le maire d’Edmundston a indiqué vouloir travailler à titre personnel au sein du comité, même après son départ de l’hôtel de ville prévu en mai.

Le centre récréotouristique quatre saisons envisagé serait à vocation communautaire et familiale, a fait savoir le maire à l’issue de son allocution d’une trentaine de minutes.

«Beaucoup de choses ont été développées au cours des 50 dernières années dans le secteur récréotouristique et du plein air, mais on sent qu’il y a un appétit de travailler encore plus ensemble si l’on veut se positionner comme étant la destination dans ce secteur-là en Atlantique», a affirmé Cyrille Simard.

Le maire d’Edmundston a indiqué qu’il est encore beaucoup trop tôt pour chiffrer le coût d’un tel projet et les lieux qui pourraient accueillir une telle infrastructure.

«Il y a différents scénarios, comme bonifier des infrastructures existantes et d’en ajouter au projet.»

Le Centre plein air mont Farlagne fait déjà figure de possible station d’accueil en raison de sa proximité avec l’autoroute 2 et la rivière Madawaska et de la présence sur place de sentiers de marche et de vélo et de pistes de ski.

Le groupe de promoteurs du projet de centre récréotouristique entend saisir prochainement le conseil municipal du dossier et en faire la présentation auprès de la population.

Dans le cadre de son allocution, Cyrille Simard a dressé un bilan positif de la situation dans laquelle se retrouve Edmundston en 2020 et des huit années passées à la tête de la municipalité.

Le maire a indiqué se réjouir de l’ouverture du Centre Jean-Daigle, de l’arrivée de l’équipe sportive du Blizzard d’Edmundston, de l’adoption d’un nouveau plan municipal et de la création d’organismes comme le Secrétariat à la jeunesse et Évènements Edmundston.

«J’ai le sentiment du devoir accompli, même s’il y a encore des défis en matière d’infrastructures, de développement économique et de démographie. Il faut continuer à transformer Edmundston», a affirmé Cyrille Simard durant son discours sur l’état de la ville qui se voulait plus personnel que les précédents.