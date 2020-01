Accusé de conflit d’intérêts, le maire de Beaubassin-Est sera candidat aux élections

Le procès du maire de Beaubassin-Est Ronnie Duguay, qui devait normalement commencer en juillet 2019, est maintenant reporté en mai. En sortant du palais de justice, Ronnie Duguay a donc annoncé qu’il sera candidat aux élections municipales du 11 mai.

La juge Yvette Finn semblait réticente à accepter que ce procès qui a déjà été repoussé plusieurs fois soit ajourné. Compte tenu de l’emploi du temps chargé des avocats, elle a finalement décidé d’accorder une date de procès en plus d’une audience de gestion en février.

Cette date a été fixée provisoirement en attendant que le procureur détermine si de nouvelles informations existent, si elles devraient être divulguées à la défense pour le procès, ou si le procureur devrait demander le privilège de ne pas révéler ces informations.

Si les informations existent et que le procureur ne veut pas les révéler, la défense pourrait formuler une requête pour y avoir accès, ce qui pourrait encore ralentir la procédure.

On ignore la nature de ces informations.

La défense et la Couronne ont argumenté que les informations inconnues pourraient avoir un impact sur le procès au complet.

D’après ce que les avocats ont dit en cour, l’existence – possible – de ces informations est survenue lors de discussions entre les avocats hier avant-midi.

Le procureur Mario Cormier a refusé de donner plus de détails.

«Il y a de l’information qui est survenue hier (lundi). La défense demande certaines informations et on a l’obligation de vérifier si ça existe et si c’est possible de le divulguer.»

L’avocat de la défense Luc Roy a brièvement réagi devant le palais de justice.

«Ce n’était pas notre intention de demander des ajournements additionnels. M. Duguay avait l’intention de procéder, on avait l’intention de procéder, mais à chaque fois, il y a des informations qui sont présentées qu’on aurait dû nous dire avant.»

Une élection difficile?

Ronnie Duguay, qui est toujours maire, sera donc candidat aux élections municipales pour le même poste en mai. Il dit qu’il a pris cette décision juste avant de sortir du palais de justice mardi.

«Je mets mon nom, parce que c’est rendu fou, et je crois que la cour va trancher de mon bord.»

M. Duguay affirme qu’il est ennuyé de venir en Cour sans que le tribunal puisse traiter son dossier.

Les avocats de Ronnie Duguay, Luc Roy et Basile Chiasson, ne se soucient pas de la politique municipale ni de la prochaine élection.

«Ce sera à la population de Beaubassin-Est de décider, mais il y a une présomption d’innocence et on va défendre M. Duguay bec et ongles», dit Luc Roy.

Ronnie Duguay est accusé de ne pas s’être déclaré en situation de conflit d’intérêt à deux reprises en 2016 lorsqu’il siégeait au conseil municipal de la Communauté rurale de Beaubassin-Est.

S’il est reconnu coupable, il s’expose à une amende de 350$, une ordonnance de démission de ses fonctions et une interdiction de faire partie d’un conseil municipal.

Deux juges en conflit d’intérêts

Lundi, les avocats et le juge Luc J. Labonté ont discuté en privé d’un possible conflit d’intérêts de la part du juge, qui aurait déjà traité du dossier lorsqu’il occupait un autre poste.

Selon un communiqué du gouvernement, le juge Luc J. Labonté était anciennement sous-procureur général adjoint à la Direction des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick.

Le juge Luc Labonté a donc refusé d’entendre ce procès. C’est le deuxième juge à s’en retirer en un avant-midi, après que le juge Pierre W. Arseneault s’est aussi récusé lundi matin.

Ce dernier avait appris à la dernière minute que son adjointe aurait fait partie du conseil municipal de Beaubassin-Est lorsqu’il était juge en chef.

La juge surnuméraire Yvette Finn présidera ce procès, lors duquel la Couronne fera appel à six témoins. L’un d’entre eux serait Dan Poirier, membre de la GRC qui a mené l’enquête sur le maire.