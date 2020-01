Course à la mairie de Moncton: déjà deux candidats en lice

Erik Gingles et Chad Peters sont les deux premiers candidats à avoir annoncé officiellement leur intention de briguer la mairie de Moncton. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

À Moncton, la campagne électorale municipale s’annonce longue et palpitante. Le journaliste Erik Gingles et le spécialiste de la communication Chad Peters ont déjà annoncé leur ambition de se faire élire maire de la plus grande ville de la province.

L’actuelle mairesse de Moncton, Dawn Arnold, dévoilera quant à elle vendredi son intention de briguer ou non un second mandat.

Chad Peters est propriétaire de Lynnwood Strategies, une agence de communication de Moncton qui multiplie les contrats de lobbyisme et de relations publiques avec le secteur privé.

L’entrepreneur a lancé sa campagne lundi matin devant une soixantaine de personnes, au terme d’un discours maîtrisé dans les deux langues officielles. Il révèle: «Lorsque je vois les enjeux à laquelle la ville est confrontée, je me sens pressé d’agir», a-t-il lancé.

«Les gens sont inquiets du nombre grandissant de personnes en situation d’itinérance dans notre ville et du manque d’accès à des logements abordables. Les gens sont inquiets des coûts grandissants des activités sportives et culturelles. Les gens sont frustrés qu’on ne voie pas les actions nécessaires pour régler les problèmes.»

Ancien de la Moncton High School, Chad Peters n’en est pas à sa première campagne: il s’était présenté dans Moncton-Est sous la bannière du Parti progressiste-conservateur en 2007, mais avait été battu par le libéral Chris Collins. Le candidat affiche aujourd’hui sa volonté «d’unir et d’aller au-delà de la politique partisane», citant la lutte contre criminalité, les problèmes de drogue et les «gaspillages» de la municipalité parmi ses priorités.

Ancien vice-président de l’agence de communication M5, Chad Peters effectue actuellement un travail de lobbying pour l’entreprise de Saint-Jean Moltex Energy et la compagnie de recyclage Rayan Investments à Moncton. Auparavant, M. Peters a dirigé l’agence de développement économique Entreprise Grand Moncton puis a occupé le poste de directeur des activités exploratoires pour SWN Resources, qui a un temps mené des projets d’exploration du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick.

De son côté, Erik Gingles a choisi d’annoncer sa candidature via un immense panneau d’affichage sur la rue Main. Ce dernier s’est fait connaître après avoir fondé le site de nouvelles Buzzlocal en 2016, qui publie régulièrement du contenu vidéo au sujet de l’actualité municipale.

«Je m’intéresse depuis longtemps à la politique municipale. Après que ma plus jeune fille ait gradué, j’ai pensé que le moment était venu de m’engager», confie-t-il en entrevue.

Sa plateforme tourne autour des enjeux sociaux, de l’environnement, avec le souhait de voir «plus de verdure et moins de ciment dans la ville», et de la sécurité publique. Le candidat cite à ce sujet le faible d’officiers de la GRC au sein du détachement Codiac.

«Je veux surtout poser la question: qu’est-ce qui rend nos gens heureux, qu’est-ce qui fait prospérer notre communauté?», ajoute-t-il.

«Plutôt que présenter un plan prédéterminé à partir d’un piédestal, je veux parler aux citoyennes et citoyens afin qu’ils puissent eux-mêmes communiquer leurs préoccupations et nous faire part des solutions dont ils envisagent.»

Ancien de la Harrison Trimble High School, à Moncton, Erik Gingles a enseigné l’anglais au Japon pendant neuf ans. Il croit que son activité de journaliste au cours des trois dernières années lui a permis de bien cerner les enjeux de la municipalité.

«J’ai couvert l’actualité du conseil municipal, j’ai interviewé des milliers de personnes au cours des dernières années», avance-t-il. Erik Gingles n’a pas l’intention de cesser de couvrir l’actualité au cours de la campagne.

«Il faut continuer livrer les histoires de notre ville, je veux continuer ça. J’hésite encore à continuer de couvrir le conseil municipal, je pense que c’est important de le couvrir, mais en même temps je ne veux pas avoir l’air biaisé.»

Pour rappel, les élections municipales se tiendront le 11 mai 2020.