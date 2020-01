Tracadie réclame un accès au pont Snowball pour les VTT

Les VTT peuvent circuler dans le centre-ville depuis quelques jours seulement, mais déjà la Municipalité régionale de Tracadie souhaite élargir le territoire auquel ont accès les amateurs de quatre-roues.

La MRT demande au gouvernement provincial de permettre aux amateurs de VTT d’avoir le droit de traverser le pont Snowball. On veut qu’ils aient accès aux services d’hébergement de la région, comme le Centre de villégiature Deux Rivières et l’Auberge Centre-Ville.

Une résolution a été adoptée lundi soir à cet effet par le conseil municipal afin d’appuyer une demande du Club La Randonnée Nord-Est et de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick.

À moyen terme, la MRT espère éventuellement remplacer le pont Snowball, une infrastructure vieillissante. Le nouveau pont comprendrait une voie de transport active.

À l’heure actuelle, les VTT peuvent accéder aux services du centre-ville à partir du secteur de Rivière-à-la-Truite et en empruntant la rue Brideau.

En principe, les plus audacieux pourraient tenter de traverser les eaux glacées de la Petite rivière Tracadie, mais cette option présente des risques. En 2016, quatre visiteurs du comté de Kent ont failli perdre la vie après que l’un de leurs véhicules ait cédé sous le poids de la glace.

«La rivière présente un endroit difficile et dangereux à traverser pour un VTT. Même si ça ne fait pas longtemps que l’arrêté est en place, nous avons reçu des commentaires d’un peu partout», admet le maire Denis Losier.

La demande est semblable à celle faite dans la région d’Inkerman il y a quelques années. Depuis un incendie qui a détruit un pont en bois, les VTT ont le droit de traverser le pont de la route 113.

«Avec ce qu’on a adopté, un touriste qui voudrait passer la nuit à Tracadie aurait de la difficulté à le faire. Il arrive par Rivière-à-la-Truite et la rue Brideau pour accéder au centre-ville. En arrivant, il peut faire le plein d’essence, manger au restaurant et rentrer dans certains commerces, mais si ces gens veulent passer la nuit, ils ne peuvent pas nécessairement le faire.»

Les VTT qui arrivent du côté nord de la municipalité rencontrent aussi des problèmes. Ils ne peuvent aller plus loin que le parc industriel, car ils n’ont pas encore la permission de passer par la véloroute, utilisée par les motoneigistes en hiver. Une autre résolution a été adoptée pour qu’ils puissent y avoir accès.

En cas de refus, on envisage de permettre aux VTT de circuler sur la bande droite de la rue Principale.

Les commerces en profitent

Outre les amateurs de tout-terrain, les entreprises du centre-ville seront les premiers à profiter de la présence de ces véhicules motorisés au cœur de la ville.

La station-service Canadian Tire Gas+, située à l’intersection de la rue du Moulin et la rue Principale, est l’un des endroits où les quadistes pourront faire le plein d’essence, même s’ils n’ont pas été nombreux jusqu’à maintenant en raison du mauvais temps du week-end avec la pluie et le verglas.

«Avec le beau temps, je suis pas mal certaine que ça sera plus occupé», dit Mona Savoie, gérante de l’endroit.

La gérante de la station-service a appuyé les démarches du Club VTT La Randonnée Nord-Est.

«Et pourquoi pas? C’est un plus pour Tracadie, pas seulement pour nous, mais pour eux aussi. Il me semble qu’on m’a dit qu’avant la station-service la plus proche était celle de Saint-Isidore, on commence quand même à s’éloigner.»

Les restaurants de la rue Principale s’attendent aussi à une augmentation du nombre de clients. C’est le cas du Dixie Lee.

«Ils vont venir au restaurant. Avant, ils ne pouvaient pas. Ils ont accès aux services de la ville. On s’attend à voir plus de gens. C’est un bel hiver et je sais que les sentiers sont censés être beaux», dit Carole Brideau, gérante du restaurant.