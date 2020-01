Coronavirus: seul les cas confirmés seront communiqués à la population

Les Néo-Brunswickois seront seulement mis au courant si un cas d’infection au coronavirus est confirmé dans la province.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a indiqué mercredi que les autorités sanitaires du pays ont décidé de ne pas partager les cas suspectés avec le public afin d’éviter la mésinformation.

«Aucun cas confirmé n’a été signalé dans la province», selon Dre Jennifer Russell.

«Le risque de propagation du virus au Canada reste faible pour le moment. Si vous n’avez pas été dans la région de Wuhan en Chine, il y a peu ou pas de risque pour votre santé.»

Lors de l’épidémie de rougeole l’an dernier au Nouveau-Brunswick, les autorités avaient l’habitude d’informer le public lorsqu’un cas était suspecté. Ces informations ne seront toutefois pas dévoilées cette fois-ci.

«Nous avons décidé avec toutes les provinces que nous allons seulement vous donner l’information si nous avons un cas qui a été confirmé par le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg», indique Dre Russell.

«Il est vraiment, vraiment important de maintenir cette cohérence dans la communication de l’information, car la désinformation dans les médias sociaux est un problème et nous voulons nous assurer que nous gardons une longueur d’avance.»

Malgré le risque peu élevé, la médecin-hygiéniste en chef promet que les autorités de la santé sont prêtes à agir si un ou des cas étaient soupçonnés au Nouveau-Brunswick.

«La gestion des épidémies n’est pas une nouveauté pour notre équipe. Nos communications avec les réseaux de santé sont constantes et nous savons qu’ils ont déjà mis en place les éléments dont ils ont besoin.»

«Nous sommes prêts et nous demeurons déterminés à protéger la santé et la sécurité de tout le Nouveau-Brunswick tout en étant ouverts et transparents sur cette question.»

Jusqu’ici, deux cas du nouveau coronavirus ont été confirmés en Ontario et un en Colombie-Britannique.

Santé Canada a mis sur pied une ligne téléphonique d’information sur le coronavirus au 1-833-784-4397.