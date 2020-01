Kevin Arseneau demande au gouvernement de mettre en valeur les produits locaux

Le critique du Parti vert en matière d’agriculture, Kevin Arseneau, dit souhaiter que le gouvernement provincial se dote d’un programme de certification visant à mettre en valeur les produits alimentaires du Nouveau-Brunswick.

De passage à Edmundston mardi soir dans le cadre d’une tournée provinciale et de rencontres publiques portant sur l’avenir de l’agriculture, le député de Kent-Nord a émis ce souhait à l’heure où à peine 3% des produits agroalimentaires du Nouveau-Brunswick sont consommé ici, selon ses dires.

«En plus, l’âge moyen d’un agriculteur du Nouveau-Brunswick est assez élevé à 56 ans et le nombre de fermes est passé de 30 000 à 2500 en une centaine d’années. Ce sont des données qui m’inquiètent énormément», a affirmé Kevin Arseneau devant une trentaine de personnes venue discuter d’agriculture.

Cette mise en valeur des produits du Nouveau-Brunswick passe par un programme de certification et la création d’un logo qui pourrait attester de la provenance de ceux-ci, estime le député issu du milieu de l’agriculture.

«Le concept Aliments du Québec est un modèle intéressant à suivre, même s’il pourrait être un peu différent ici dans notre province», a expliqué l’élu en faisant référence au programme de la province voisine créé en 1996 afin d’augmenter la part des produits agroalimentaires québécois sur le marché.

«Nos institutions comme les écoles, les hôpitaux et les foyers de soins doivent acheter local, je dirais même que c’est un devoir de société de nourrir nos enfants avec les aliments locaux», estime le député du Parti vert.

Dans le cadre des discussions tenues à Edmundston et qui ont duré plus de deux heures, Kevin Arseneau a déploré le manque de vision du gouvernement au sujet de l’agriculture.

Le député de Kent-Nord verrait d’un bon œil l’élaboration d’un plan provincial de plusieurs années sur l’agriculture, comme il en existe dans d’autres secteurs névralgiques comme l’éducation et la santé.

«Le gouvernement doit doter chaque région d’un plan de développement rural, mais il faudrait avant tout définir ce qu’est un aliment du Nouveau-Brunswick. Avec une mission, une vision et de bonnes lignes directrices, ça pourrait nous amener plus loin», soutient-il.

En plus des passages à Caraquet et à Edmundston, l’horaire de tournée du député Arseneau prévoyait également des arrêts cette semaine à Woodstock et à Sussex.

«Je n’ai pas la prétention de dire que cette tournée va changer la face de l’agriculture, mais c’est un début. J’aurais pu rester assis à mon bureau de Fredericton et attendre, mais je préférais aller à la rencontre des gens.»