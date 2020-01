Le système de santé sonne l’alarme sur la «crystal meth»

Elle est abordable, facile d’accès et hautement addictive. La popularité grandissante de la méthamphétamine en cristaux inquiète le milieu de la santé.

Plus tôt cette semaine, la PDG du réseau de santé Horizon, Karen McGrath, a déclaré que l’usage croissant de cette drogue de synthèse bon marché est «le plus gros problème» auquel fait face la régie.

Au cours de derniers jours, Vitalité, Horizon et le ministère de la Santé ont lancé une campagne de sensibilisation coordonnée au sujet de la méthamphétamine – aussi appelée crystal meth, ice Tina, tweak ou jib.

L’objectif est double: alerter des dangers associés à cette drogue et faire connaître les services de traitement existants.

«Sa consommation peut mener à des actes de violence, à des agressions et à des comportements paranoïaques. Si vous ou l’un de vos proches souffrez d’une dépendance à la méthamphétamine en cristaux, composez le 811 pour obtenir de l’aide», peut-on lire dans une publication du gouvernement provincial, diffusée sur les réseaux sociaux.

La méthamphétamine est une poudre blanche cristallisée, fabriquée dans des laboratoires clandestins à partir de pseudoéphédrine ou d’éphédrine, des substances souvent présentes dans les médicaments contre le rhume, et de produits ménagers courants tels que de l’alcool à friction, du diluant à peinture, de l’acétone, du dissolvant à vernis à ongles, de l’antigel et du liquide débouche-tuyaux.

«Les acheteurs ne savent pas toujours ce qu’ils consomment», s’inquiète Annie Claveau, gestionnaire des Services de traitement des dépendances et de santé mentale d’Horizon pour la région de Moncton.

Cette infirmière de formation constate au quotidien les ravages de la méthamphétamine.

«On peut parler de crise, avance-t-elle. Nous voyons de plus en plus d’individus se présenter à nos portes, parfois dans un état très désespéré.»

S’il est difficile de dénombrer avec exactitude le nombre de consommateurs dans la métropole du Sud-Est, les intervenants s’accordent à dire que le phénomène prend de l’ampleur. Au cours de l’année 2019, le centre de désintoxication a connu une hausse d’environ 20% de clients aux prises avec cette dépendance.

Selon la voie choisie (comprimé, inhalation par le nez, injection ou fumée), les effets peuvent durer jusqu’à 12 heures. En raison de la forte concentration de la méthamphétamine, il est extrêmement facile d’y devenir dépendant après un seul essai, alerte Annie Claveau.

«Ce qui m’inquiète le plus, c’est cette perte extrême de contrôle des émotions et des comportements. Nous voyons beaucoup d’agressions verbales, de comportements imprévisibles et violents. Les cas de psychose, de paranoïa sont de plus en plus fréquents, les gens ont tendance à faire des plaies à force de se gratter à cause des hallucinations.»

La désintoxication des personnes dépendantes à la méthamphétamine est difficile, souligne-t-elle. Les taux de rechute atteignent 61% dans l’année qui suit le traitement.

«Dans le cas de la meth, il n’y a pas de traitement recommandé. On doit traiter les symptômes. À long terme, les troubles cognitifs peuvent être difficiles à traiter.»

Annie Claveau assure que le centre de désintoxication de Moncton et le programme de prévention des troubles de dépendances et de santé mentale disposent de suffisamment de ressources actuellement.

«On veut que les gens sachent qu’ils peuvent avoir accès à nos services», dit-elle.

Pour lutter contre ce fléau, ajoute la professionnelle de la santé, il faudra renforcer la collaboration entre les intervenants sur le terrain, s’attaquer aux réseaux de distribution, mais aussi soigner les problèmes sociaux de la ville.