Les conservateurs du N.-B. nombreux à se ranger derrière Peter MacKay

La candidature de Peter MacKay à la chefferie du Parti conservateur du Canada suscite beaucoup d’enthousiasme chez les partisans du Nouveau-Brunswick.

Le favori dans la course à la succession d’Andrew Scheer peut déjà compter sur l’appui de plusieurs personnes bien connues au sein du mouvement conservateur dans la province.

L’ex-ministre Jody Carr affirme notamment être «impliqué activement» dans sa campagne pour prendre les rênes du parti.

«J’ai été l’une des nombreuses personnes à l’encourager personnellement à se présenter après que M. Scheer ait fait son annonce avant Noël. Je connais Peter MacKay depuis de nombreuses années», indique celui qui a été député à Fredericton de 1999 à 2018.

Jody Carr garde notamment un excellent souvenir de Peter MacKay à titre de ministre de la Défense durant la guerre d’Afghanistan.

«J’apprécie son engagement envers les militaires et les vétérans du Canada. Ma circonscription, qui abrite l’une des plus grandes bases d’entraînement militaire du Commonwealth, a été largement touchée par cette guerre.»

M. Carr a également décidé d’appuyer M. MacKay pour son côté progressiste.

«J’apprécie le fait qu’il soit un conservateur équilibré qui croit en la responsabilité fiscale, mais aussi aux valeurs de justice sociale.»

L’ancien député progressiste-conservateur Wes McLean a lui aussi choisi de soutenir la candidature de Peter MacKay.

L’actuel chef de cabinet adjoint du premier ministre Blaine Higgs estime que M. MacKay est le mieux placé pour assurer la direction du Parti conservateur en raison de son rôle à titre de chef du Parti progressiste-conservateur lors de sa fusion avec l’Alliance canadienne de Stephen Harper en 2003.

«Son ambition personnelle était secondaire parce qu’il pensait que l’unité des conservateurs était importante pour le Canada. C’était une décision courageuse qui était importante pour offrir un nouveau parti uni pour les Canadiens. M. MacKay a joué un grand rôle et maintenant c’est à son tour d’être chef.»

Peter MacKay est aussi le bon choix pour le Nouveau-Brunswick, selon M. McLean, et pas seulement en raison de ses racines néo-écossaises.

«Je pense que nous allons voir M. MacKay au Nouveau-Brunswick durant sa campagne au leadership. Il a une bonne connexion avec le Nouveau-Brunswick. Comme ancien ministre de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, il comprend bien notre région. Il comprend bien nos gens et nos défis.»

La candidate du Parti conservateur dans Moncton-Riverview-Dieppe lors des dernières élections fédérales, Sylvie Godin-Charest, s’est aussi rangée derrière la candidature de Peter MacKay.

Elle apprécie particulièrement les positions progressistes de M. MacKay sur le plan social.

À son avis, l’ambiguïté d’Andrew Scheer sur ces questions a nui à sa campagne locale.

«Je voyais que les gens en avaient assez du gouvernement en place, mais ils ne faisaient pas complètement confiance à notre chef. Les gens n’avaient pas confiance que notre chef était clair sur ses positions face au droit à l’avortement ou au mariage de personnes du même sexe.»

Peter MacKay a annoncé cette semaine son intention de participer au défilé de la Fierté de Toronto le 28 juin, ce que M. Scheer avait toujours refusé de faire. Mme Godin-Charest était du défilé de la Fierté à Moncton l’été dernier.

«Je me suis réjouie qu’il ait fait une déclaration claire et précise. C’est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d’un chef qui ne cause pas de doutes dans la tête de l’électorat. Nous avons besoin d’un chef inclusif et je pense que Peter MacKay est inclusif.»

En ce qui concerne la position de M. MacKay sur l’avortement, Sylvie Godin-Charest assure que «c’est clair et précis que ce n’est pas un sujet qu’il va rouvrir.»

Elle estime aussi que le Parti conservateur sous Peter MacKay sera en mesure de présenter un plan plus ambitieux en matière d’environnement.

«Nous avons besoin d’un chef qui se soucie de l’environnement avec un plan solide et je crois sincèrement qu’il a les capacités de le faire.»

«Il suit des cours de français»

Depuis le lancement officiel de sa campagne la semaine dernière, M. MacKay a été sévèrement critiqué, notamment dans les médias québécois, pour ses difficultés à s’exprimer en français.

Les partisans de Peter MacKay dans la seule province officiellement bilingue sont cependant prêts à laisser sa chance au coureur.

«De sources sûres, je sais qu’il continue à suivre des cours de français. Il est conscient qu’il doit s’améliorer et je suis satisfaite avec ça», indique Sylvie Godin-Charest.

«Peter MacKay croit dans un Nouveau-Brunswick bilingue et un Canada bilingue. J’ai entendu souvent Peter MacKay en français dans le passé. Il a peut-être encore du travail à faire, mais il comprend la nécessité de communiquer avec les gens dans leur langue. Je pense qu’il va continuer à travailler pour relever ce défi», avance Wes McLean.

Le Nouveau-Brunswick compte seulement trois députés conservateurs au fédéral. Richard Bragdon de Tobique-Mactaquac et Rob Moore de Fundy-Royal n’ont pas encore appuyé officiellement un candidat.

Leur collègue John Williamson de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest a annoncé mercredi qu’il songeait à briguer la chefferie du Parti conservateur.

Les députés ontariens Erin O’Toole et Marilyn Gladue et l’homme d’affaires albertain Rick Peterson sont également dans la course qui se terminera lors d’un congrès à la direction à Toronto le 27 juin.