Marissa Shephard subira son procès en 2021

Marissa Shephard a comparu brièvement en Cour à Moncton, mercredi, pour une audience de gestion en attendant son procès devant juge et jury, qui ne commencera pas avant août 2021.

Selon l’horaire préliminaire établi entre les avocats et le juge mercredi, le procès pourrait durer trois mois et se dérouler en août, septembre et octobre 2021.

L’avocat chargé de défendre l’accusée, Gilles Lemieux, a demandé une interdiction de publication dans cette affaire, qui a été accordée par le juge Jean-Paul Ouellette.

Il est donc défendu de publier les détails qui pourraient faire partie du procès.

Marissa June Shephard est accusée du meurtre au premier degré de Baylee Wylie et d’incendie criminel. Ces événements se sont déroulés le 16 décembre 2015.

Le processus de voir-dire, qui déterminera quelle preuve peut être entendue en cour, sera entamé en décembre et devrait durer plusieurs mois.

Les procureurs Annie Saint-Jacques et Éric Lalonde représenteront la province du Nouveau-Brunswick dans cette affaire.

Une autre conférence avant le procès aura lieu en octobre.

Gilles Lemieux, l’avocat de Marissa June Shephard. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

À sa sortie du palais de justice, l’avocat Gilles Lemieux affirme qu’il fallait s’attendre à ce que le procès ne soit pas réglé rapidement compte tenu de l’horaire chargé des tribunaux à Moncton. Il l’a expliqué à sa cliente avant l’audience de mercredi matin.

«Elle n’a pas été prise par surprise, parce que connaissant la situation des tribunaux, surtout dans la région de Moncton, c’était à peu près ce à quoi je m’attendais, alors je lui ai dit: “prépare toi à une période d’attente assez longue”.»

En 2016, Devin Morningstar, âgé de 21 ans au moment des faits, a été reconnu coupable de meurtre prémédité et d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine dans cette affaire. Il a été condamné à la prison à perpétuité.

Tyler Noel, âgé de 20 ans au moment des faits, a plaidé coupable du meurtre de Baylee Wylie en 2017. Il a écopé de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans.