Maritime Iron: la résistance d’Ottawa mal accueillie dans la région Chaleur

Le gouvernement fédéral n’est pas chaud à l’idée de construire une usine de transformation de fer à Belledune. L’Acadie Nouvelle s’est tournée vers des acteurs locaux pour savoir ce qu’ils en pensent.

Le ministre fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques, Jonathan Wilkinson avance que la construction de l’usine proposée par Maritime Iron pourrait nuire au mandat de réduction de gaz à effets de serre fixé par le gouvernement canadien (réduction de 30% d’ici 2030).

En entrevue avec Radio Canada, il a mis en garde le Nouveau-Brunswick et a rappelé «qu’il est important que toutes les provinces s’emploient à aider le Canada à atteindre ces objectifs […] en prenant des mesures spécifiques.»

L’usine de transformation de fer produirait 1,8 million de tonnes de gaz à effet de serre par année, devenant le troisième plus grand émetteur de la province.

Le maire de Belledune, Joseph «Joe» Noël, suggère par contre, d’analyser le projet dans son ensemble avant de porter jugement.

«Même si nous allons voir une augmentation de GES ici (au Nouveau-Brunswick), il reste que le projet aura des effets positifs à l’échelle globale», a-t-il souligné.

Maritime Iron affirme en effet que sa technologie avancée de traitement du fer et son emplacement géographique plus avantageux pour le transport des marchandises permettront de réduire les émissions de GES ailleurs dans le monde.

«La pollution n’a pas de frontières», insiste M. Noël.

À savoir si cet argument est valide, certains experts expliquent qu’il serait difficile, voire impossible, de mesurer les effets du projet à l’échelle internationale puisqu’il n’existe toujours pas de système permettant de mesurer si les réductions de GES d’un pays peuvent entraîner des gains pour d’autres.

Le maire ajoute pourtant que la construction de l’usine pourrait générer jusqu’à 1000 emplois pendant la période des travaux, 200 emplois permanents et des retombées économiques importantes pour le nord de la province.

«Je pense que c’est un de ces projets qui a plusieurs aspects, et nous devons prendre notre temps afin de regarder attentivement à chacun», a-t-il exprimé.

Frederick Dion, un membre actif de la communauté, a ressorti des points similaires, mercredi après-midi.

Il estime que le dossier de Maritime Iron n’est «ni noir, ni blanc», mais comporte des nuances qui font référence à des enjeux importants.

«Les questions principales qui se posent sont les suivantes: oui, nous devons amorcer la transition vers des changements climatiques, mais comment? À quels projets allons-nous dire oui? À quels projets allons-nous dire non? Et quand nous dirons non, quels seront les mesures ou les programmes alternatifs pour aider la région à transformer son économie?»

M. Dion soulève que fermer la porte sur le projet, alors que des usines de la même envergure prospèrent dans les provinces voisines, serait injuste et maladroit.

«Si nous acceptons de cesser toute pollution afin d’atteindre nos objectifs, alors que les autres continuent, nous allons dépérir d’un point de vue économique.»

Il note également que la demande du métal est actuellement à la hausse et que, même si Maritime Iron ne se concrétise pas, le produit sera vraisemblablement confectionné ailleurs.

«On ne parle pas d’ouvrir une mine de charbon. On comprend que celle-ci est une énergie non renouvelable et très polluante. On parle d’un matériau dont on a besoin au quotidien, dans la construction, les infrastructures, etc.»

Finalement, M. Dion avance que l’usine de transformation de fer «remplacerait» en quelque sorte la Fonderie Brunswick, qui a fermé ses portes en décembre 2019, entraînant la perte 420 postes à salaire élevé.

«Moi, je vois le projet comme un genre de bouée de sauvetage qui compenserait pour la perte de la Fonderie Brunswick.»

En mars 2019, l’Acadie Nouvelle rapportait que la Fonderie Brunswick, propriété de Glencore Canada, produisait 203 226 tonnes de GES par année.

«L’environnement avant l’économie»

Samuel Daigle, un environnementaliste de la région Chaleur, est convaincu que les avantages économiques de l’usine ne surpassent pas le besoin criant de réduire le plus rapidement possible les GES.

«On doit nous-mêmes viser et atteindre nos cibles d’émissions et arrêter de se fier que les autres vont faire leur part. Il est grand temps qu’on se réveille, qu’on arrête de pointer nos voisins du doigt (…)», a-t-il affirmé.

M. Daigle reconnaît que l’Ouest canadien, par exemple, doit réinventer son économie, mais cela ne justifie pas un investissement dans une industrie à haute émission, ici, au Nouveau-Brunswick.

«Oui, il va falloir se serrer la ceinture, mais l’environnement doit passer avant l’économie. La façon dont nous consommons est évidemment insoutenable», a-t-il accentué.

Nathan Dimitroff, lui aussi, est contre la construction d’une nouvelle usine à Belledune pour des raisons environnementales.

Il dénonce également le fait que la compagnie Maritime Iron suggère aux autres entreprises de réduire leur GES «pour compenser leur gourmandise économique».

«Ça n’a pas de bon sens, c’est presque comme s’ils utilisent l’urgence des pertes d’emploi de la région pour profiter de la réalité et nous faire passer une petite vite», s’est-il exprimé.

«Je crois dans la région, mais malheureusement ceci n’est pas la réponse à nos ennuis.»

Le journal a tenté de parler avec le maire de Bathurst, Paolo Fongemie et le président-directeur général du Port de Belledune, Denis Caron, mais ces derniers n’étaient pas disponibles avant la fin de la journée, mercredi.