Un chasseur se fait attaquer puis voler son fusil

La GRC sollicite l’aide de la population pour identifier un suspect en lien avec une agression survenue à Enterprise, dans l’ouest de la province.

Le 6 novembre, vers 11h30, un homme au volant d’un véhicule tout-terrain (VTT) s’est approché d’un autre homme, qui chassait près du chemin Enterprise.

Le conducteur du VTT a saisi l’arme à feu du chasseur et il s’en est servi pour le frapper. Il a ensuite pointé l’arme vers le chasseur, puis il a quitté les lieux avec l’arme. Le chasseur n’a pas été blessé.

Le conducteur du VTT aurait entre 50 et 60 ans. Il portait des lunettes d’ordonnance et une casquette, et son VTT était un Polaris bleu.

Si vous avez des renseignements au sujet de l’incident, veuillez communiquer avec le Détachement de Perth-Andover au 273-5000.