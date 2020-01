Un rabais sur l’alcool est bien accueilli par l’industrie

À partir du 1er avril, les bars et restaurants titulaires d’un permis d’alcool au Nouveau-Brunswick pourront économiser de 5 à 10% sur l’achat de bouteilles de vin et de spiritueux et de 1% sur certaines bières et boissons prêtes à boire.

L’initiative, qui s’étendra sur trois ans, a été conçue pour permettre à l’industrie de l’accueil de rivaliser avec les provinces voisines.

«C’est un coup de pouce formidable!», s’est exclamé Ken Judson, directeur général de l’Association des restaurants du Nouveau-Brunswick, lundi.

«Je crois que ce programme va permettre à plusieurs restaurants d’améliorer leur situation financière.»

M. Judson, Alcool NB, Restaurant Canada et les différents paliers de gouvernement ont participé conjointement à la mise sur pied de ce programme.

«Nous avons vraiment insisté et nous sommes très reconnaissants de constater que le projet a finalement abouti», a-t-il exprimé.

Selon le DG, les restaurants pourront profiter de ces nouveaux rabais pour investir dans leurs installations, faire des rénovations ou offrir de nouveaux spéciaux à leurs clients.

Cependant, il faudra être patient.

«J’aimerais bien dire que nous allons ressentir les effets dès maintenant, mais je ne pense pas. Ça va prendre du temps», a-t-il prévenu, précisant que les détails du programme n’ont pas encore été dévoilés.

À Bathurst, Michael Petrovici, propriétaire du bar Au Bootlegger et de la boîte de nuit Sociable, se réjouit de la nouvelle.

«Je suis vraiment content et j’ai hâte d’en savoir plus», a-t-il exprimé.

M. Petrovici estime que la réglementation et la fixation du prix ont toujours été désavantageuses pour les entrepreneurs au Nouveau-Brunswick.

Il rappelle même qu’en 2019, la province avait reçu la note D- dans un rapport de l’association Restaurants Canada qui recensait les politiques sur l’alcool de toutes les régions du Canada.

L’entrepreneur croit que le rabais de 5 à 10% pourrait avoir un impact considérable.

«C’est significatif puisque c’est un rabais qui aura des effets directs sur l’entreprise.»

«J’aurais pris n’importe quoi, mais je suis certainement heureux avec cela», a-t-il enchaîné en riant.

Un restaurateur sceptique

Ron Leblanc, chef et propriétaire du restaurant Nectar à Bathurst, n’est pour sa part pas convaincu de la pertinence du programme de rabais.

Selon lui, il y aurait de meilleures façons d’aider l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration.

«S’il (le gouvernement) veut aider, pourquoi ne pas subventionner une partie de la main-d’oeuvre pendant les temps occupés de l’année?», se demande-t-il.

M. Leblanc s’inquiète aussi du fait que Alcool NB pourrait augmenter ses prix de vente à n’importe quel moment.

«Je suis sceptique, oui, car je ne comprends pas pourquoi on aurait un rabais sur des produits qui risquent de dormir sur nos étagères lorsque nos employés, eux, travaillent constamment.»

Il explique que la saison touristique peut s’avérer très imprévisible dans la région Chaleur, et qu’un rabais sur les prix de l’alcool n’est donc pas la solution pour les restaurants comme le sien.

On compte environ 1500 restaurants et bars licenciés dans la province.

Quant à savoir comment la régie prévoit compenser les pertes de revenus, Tom Tremblay d’Alcool NB s’en est tenu à l’explication partagée dans le communiqué de presse émis vendredi.

«Le programme n’aura aucun impact sur le revenu net qu’ANBL retourne au gouvernement du Nouveau-Brunswick puisqu’il sera financé par des réductions de dépenses à la société.»