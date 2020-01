Une élève de l’école Sainte-Anne finaliste pour une bourse de 100 000$

Une alléchante bourse d’une valeur de 100 000$ est à la portée d’une finissante de l’école Sainte-Anne, à Fredericton.

Maude Couturier figure parmi les 88 élèves du secondaire et du cégep ayant été invités à participer à la sélection nationale des boursiers Loran qui se déroulera à Toronto la fin de semaine prochaine.

L’exercice vise à récompenser des jeunes Canadiens qui sont engagés à servir leur collectivité et qui démontrent de grandes qualités de leadership.

Le prix Loran vaut 100 000$ et est réparti sur une période de quatre ans.

Il inclut une allocation annuelle de 10 000$, le paiement des frais de scolarité dans l’une des 25 universités partenaires, un programme de mentorat, du financement pour des stages d’été au pays et à l’étranger, des retraites annuelles et une expédition d’orientation d’une semaine au parc Algonquin, en Ontario.

La jeune femme âgée de 17 ans admet être un peu nerveuse à la veille de s’envoler vers Ville reine.

«Je me lance dans toute une aventure!», a indiqué d’entrée de jeu l’aspirante boursière.

À l’instar des autres étudiants sélectionnés à travers 5194 demandes, Maude Couturier devra se soumettre à une série d’entrevues devant juges avant de pouvoir mettre la main sur l’une des 36 bourses disponibles.

«Avec deux journées d’entrevues, c’est certain qu’il y a un peu de pression. Les chances sont bonnes de décrocher une bourse, mais j’essaie de ne pas trop me faire d’illusions pour éviter d’être déçue si jamais je ne suis pas sélectionnée parmi les finalistes», a expliqué Maude Couturier.

La jeune femme est toutefois assurée d’obtenir une bourse de finaliste de 5000$ valable dans n’importe quelle université publique canadienne en plus de pouvoir savourer un premier séjour à vie dans la métropole canadienne.

«Avec cet horaire chargé, je ne vais sûrement pas jouer à la touriste une fois rendue à Toronto.»

Dhanishta Ambwani (Fredericton), Heather Chisholm (Quispamsis) et Leonardo Cui (Fredericton) figurent également dans la liste des finalistes.

La sélection des boursiers Loran repose sur la personnalité des jeunes leaders qui doivent évidemment témoigner d’un excellent rendement scolaire et d’une grande implication communautaire.

Impliquée au sein du conseil étudiant et à l’origine de la relance du journal étudiant, Maude Couturier a été parrainée par l’école Sainte-Anne.

Son travail auprès de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et son aide à des familles de nouveaux arrivants sous forme de tutorat ont également contribué à sa nomination parmi les finalistes.

«Obtenir une bourse Loran tient du prestige, mais il faut démontrer chaque année que l’argent versé est utilisé pour le bien de la communauté et sert à s’épanouir et à devenir une bonne personne», a indiqué l’adepte des arts martiaux.

Si elle réussit à décrocher l’une des prestigieuses bourses, Maude Couturier entend entreprendre des études en sciences biomédicales à l’Université d’Ottawa ou en sciences médicales à l’Université Dalhousie, à Halifax.

«Je désire éventuellement revenir au Nouveau-Brunswick après mes études. C’est une belle occasion de pouvoir vivre et voyager à l’extérieur, mais je me vois revenir ici parce que j’ai vécu de belles expériences à Fredericton et grandie dans une communauté que j’ai appris à apprécier.»

Depuis 1988, la Fondation Boursiers Loran a octroyé 50 millions $ en bourses de premier cycle à des jeunes Canadiens de partout au pays.