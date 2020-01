Moncton-Riverview-Dieppe: croissance et problèmes sociaux

Les maires de Moncton, Riverview et Dieppe font un bilan positif de la situation économique de la métropole lors de discours sur l’état des trois communautés, jeudi matin. Mais l’année 2020 s’annonce aussi chargée de défis.

À Moncton, la mairesse Dawn Arnold fait un bilan positif de l’expansion de la ville.

Elle a salué le nombre record de permis de construction accordés par la Ville cette année, en plus de l’achalandage au Centre Avenir et la construction prochaine de 727 unités de logement dans la ville.

«À ce moment, la ville de Moncton bouge, il y a beaucoup de momentum, c’est un bon temps d’être la mairesse de Moncton.»

La croissance de la ville est aussi accompagnée de certains problèmes qui ont pris de l’ampleur. Le taux de logements vacants a récemment chuté à 2,2% et la ville est toujours aux prises avec un problème d’itinérance.

L’utilisation de méthamphétamines est aussi en croissance dans la région, selon des intervenants du Réseau de santé Horizon.

«C’est certainement inquiétant et on travaille de près avec la GRC et l’Autorité régionale policière de Codiac. L’addiction, les problèmes de santé mentale, le logement abordable, tout cela ensemble, c’est un problème complexe», souligne la mairesse en ajoutant que ces problèmes sont présents à la grandeur du pays.

En mêlée de presse jeudi matin, Dawn Arnold affirme qu’elle devait rencontrer des ministres provinciaux plus tard dans la journée pour discuter de craintes reliées à la méthamphétamine et à une hausse de la criminalité dans le Grand Moncton.

Elle explique que la municipalité et des partenaires communautaires ont été forcés de prendre les devants pour tenter de régler le problème de l’itinérance même s’il s’agit de la responsabilité «d’autres niveaux du gouvernement».

Elle estime que des organismes communautaires chargés de créer des logements abordables joueront un rôle crucial pour résoudre cet enjeu.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau La mairesse de Riverview, Ann Seamans. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Yvon Lapierre

À Dieppe, le maire Yvon Lapierre explique que la municipalité doit bonifier son offre pour attirer des développeurs, particulièrement près de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

«On est un peu à court de développement de terrains près de l’aéroport, alors c’est notre priorité numéro un sur le plan économique», dit-il en mêlée de presse.

En réponse à une question sur le rôle de Dieppe dans la lutte contre les problèmes sociaux du Grand Moncton.

«Nous sommes conscients de cette responsabilité, pace que ça ne concerne pas que le centre-ville de Moncton et ses problèmes de logement. Nous avons les mêmes défis sur le plan du logement.»

Selon lui, certaines familles qui s’installent à Dieppe ont de la difficulté à trouver du logement si elles ont des enfants, puisque plusieurs développeurs craignent des locataires mécontents à cause d’enfants bruyants.

Il affirme qu’il a parlé de ce problème avec certains développeurs.

«Quand ils construisent un nouveau complexe, ils doivent se préparer à accueillir des enfants. Certains le font, mais certains résistent toujours.»

L’itinérance représente un problème à Dieppe même si elle n’y est pas aussi visible qu’à Moncton, selon Yvon Lapierre.

Ann Seamans

Ann Seamans, mairesse de Riverview, explique que la région du Grand Moncton pourrait vivre des problèmes de circulation dans les années à venir.

La construction prochaine du pont de Petitcodiac en 2021 sera accompagnée par la fermeture du pont-jetée qui est emprunté par 28 000 travailleurs chaque jour.

Ces automobilistes s’ajouteront aux 40 000 autres qui empruntent le pont Gunningsville, plus à l’est. Cet achalandage se retrouvera alors sur la rue Main de Moncton.

La mairesse Seamans indique que 75% des résidents de Riverview travaillent à l’extérieur du village. Le projet de construction du pont de la Petitcodiac avait été repoussé à 2021 par le gouvernement en mai dernier à cause de pressions financières.