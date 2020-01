Après qu’une nouvelle série de vols dans des boîtes postales ait été constatée dans plusieurs communautés de la Péninsule acadienne et du comté de Kent récemment, Postes Canada dit prendre la sécurité du courrier très au sérieux. - Photo tirée de Facebook

Après qu’une nouvelle série de vols dans des boîtes postales ait été constatée dans plusieurs communautés de la Péninsule acadienne et du comté de Kent récemment, Postes Canada dit prendre la sécurité du courrier très au sérieux.

Dans un communiqué de presse émis jeudi, la GRC précise qu’entre le 26 et le 28 janvier, pendant la nuit, quelqu’un a ouvert des boîtes aux lettres et volé du courrier à Tracadie Beach, Tracadie, Pont-Landry, Le Goulet, Robichaud Settlement, Caissie Road, Tabusintac, Rivière-du-Portage, Oakpoint, Pokemouche et dans la Première Nation d’Esgenoôpetitj.

Des images prises récemment de boîtes postales communautaires vandalisées sur la rue Luce, à Tracadie, ont été partagées plusieurs centaines de fois sur les médias sociaux.

«Nos équipes des Opérations et des Services de sécurité et d’enquête ont confirmé que des incidents d’effraction de boîtes postales communautaires se sont produits récemment (…) Tous les incidents ont été signalés à la GRC, et tous les clients ont été informés ou sont en train de l’être», a indiqué Postes Canada à l’Acadie Nouvelle, par voie de courriel.

«Pendant que la police fait enquête, il ne serait pas approprié de faire d’autres commentaires ou d’apporter des précisions au sujet de ces incidents.»

La société publique ne souhaite pas divulguer les mesures de sécurité précises qui sont prévues en cas de vol.

«Cela nuirait à leur efficacité. Nos efforts sont dirigés par notre équipe désignée d’inspecteurs des postes professionnels qui travaillent régulièrement avec la police locale. Nous modernisons également une grande partie de notre équipement et nous surveillons et évaluons constamment les emplacements de boîtes postales communautaires.»

Si un client pense avoir été victime d’un vol de colis, il est prié de prendre contact avec l’expéditeur, qui peut entamer une réclamation avec le service à la clientèle de Postes Canada. On encourage aussi ceux qui ont été témoins d’activités suspectes à contacter la police et Postes Canada au 1 800 267-1177.

Les clients préoccupés par la fraude d’identité peuvent communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501.

De son côté, la GRC invite quiconque a été victime de vol de courrier ou a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec le Détachement de Tracadie de la GRC au 393 3000

En décembre 2019, la GRC a demandé l’aide du public en lien avec des vols de courrier et des boîtes aux lettres endommagées dans au moins sept localités de la Péninsule acadienne.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre, quelqu’un a ouvert des boîtes aux lettres et volé des colis à Shippagan, Duguayville, Caraquet, Paquetville, Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Pointe-Canot.