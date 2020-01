Pointe-Verte: visite à l’ébénisterie de La Barque

Une odeur de bois fraîchement coupé flotte dans les couloirs de la coopérative La Barque, à Pointe-Verte. Nichés dans l’ébénisterie, au sous-sol, une dizaine d’artistes s’évadent dans leur passion pour la sculpture et le tournage.

Appliqué à la tâche, Stéphane Comeau travaille méticuleusement sur un projet qu’il compte offrir en cadeau.

Dans le morceau de bois en forme ovale, nous pouvons déjà distinguer deux yeux, une bouche et de petites cornes.

Le jeune homme explique qu’il s’agira bientôt d’un crâne de boeuf.

«J’ai regardé mon père faire de la sculpture toute ma vie et j’ai finalement décidé de me lancer il y a environ deux ans.»

Outils en main, M. Comeau a rapidement constaté les effets méditatifs du passe-temps.

«C’est relaxant, c’est une vraie thérapie contre le stress», a-t-il avancé.

À ses côtés, Yvon Boudreau le regarde tailler avec attention.

Étant lui-même sculpteur de longue date, il souligne qu’il prend plaisir à partager sa passion avec d’autres artistes.

«Il y a quatre ans, j’ai dû abandonner la sculpture puisque j’ai déménagé dans un appartement et je n’avais plus d’endroit ou travailler», a-t-il raconté.

«Maintenant, j’ai comme la piqûre pour recommencer.»

Gerry Aubie travaille actuellement sur un manche à couteau qui servira d’outil pour le tournage. – Acadie Nouvelle: Allison Roy Yvon Boudreau pose avec une de ses dernières créations, la Madame. – Acadie Nouvelle: Allison Roy Denis Mallet s’est découvert une nouvelle passion il y a environ quatre ans… le tournage sur bois! – Acadie Nouvelle: Allison Roy

M. Boudreau a enseigné des cours de sculpture pendant plus de 30 ans après s’être décroché une certification à l’école de Saint-Jean-Port-Joli.

Un sourire se dessine sur son visage lorsqu’on l’interroge sur ses créations préférées.

Il nous montre fièrement deux pièces, dont une est une sculpture du type «bas-relief» et une «ronde-bosse», une oeuvre à trois dimensions.

À l’autre extrémité de la pièce, Gerry Aubie perfectionne un nouveau manche à couteau à l’aide d’un tour à bois motorisé et des outils de coupe.

Le tournage est une forme de travail du bois très ancienne qui consiste à «sculpter» un sujet alors qu’il est en rotation.

M. Aubie mentionne que cette technique, comparativement à la sculpture, laisse davantage de place à l’improvisation et à la spontanéité.

«Avec le tournage, je ne sais jamais quel sera le résultat. Parfois c’est un désastre, mais parfois c’est quelque chose de vraiment magnifique (…) ll n’y a pas de limite à mon imagination.»

M. Aubie a récemment pris sa retraite après une longue carrière en psychologie.

Étant donné ses expériences professionnelles, il ne néglige pas l’aspect social de l’ébénisterie communautaire.

«C’est une façon de socialiser et de se sentir bien avec les autres», a-t-il débuté.

«Moi, j’ai un atelier de bois à la maison, mais je suis habituellement seul, donc je préfère venir ici.»

La plupart des artistes qui visitent la Barque sont à la retraite, bien que certains soient dans leurs trentaines.

«Il y en a qui trouvent l’hiver difficile, mais ici au moins, il y a toujours des gens avec qui jaser», a ajouté M. Aubie.

Sur le deuxième tour à bois, Denis Mallet perfectionne les détails minutieux de son projet.

Il s’agit d’un fleuron de bois qui pourrait, par exemple, être utilisé pour embellir une urne.

«Ça fait à peu près quatre ans que je fais du tournage, c’est rendu une passion!», s’est-il exclamé.

M. Mallet fabriquait des meubles avant qu’il découvre ce passe-temps.

Aujourd’hui, il dédie pourtant la majorité de son temps au tournage et il offre même des ateliers aux gens de différents niveaux.

«Moi, ça ne me donne rien de garder ça pour moi. Je me suis déjà fait dire: “Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi montres-tu tes techniques aux autres, ils vont tous te copier!”, mais ce n’est pas comme cela que ça marche», a-t-il relaté.

«J’arrive à l’âge où je ne sais pas ce qui pourrait m’arriver demain, alors transmettre mes connaissances est la seule façon pour moi de garder en vie cette forme d’art .»

M. Mallet soulève que les artistes qui pratiquent à La Barque apprennent les uns des autres au quotidien.

C’est un des grands avantages, selon lui, d’avoir un espace communautaire où explorer sa créativité.

Stéphane Comeau a découvert une passion pour la sculpture de bois il y a environ deux ans. – Acadie Nouvelle: Allison Roy Jean-Baptiste Roy nourrit le rêve d’offrir un programme d’ébénisterie thérapie à la Barque depuis quelques années. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

L’Ébénisterie Thérapie

Jean-Baptiste Roy, fondateur du projet, nourrit le rêve d’offrir un programme d’ébénisterie thérapie à la Barque depuis quelques années.

«L’ébénisterie thérapie serait une manière pour les gens de s’échapper de leur quotidien, de découvrir un nouveau monde», a-t-il indiqué.

Les participants apprendraient à fabriquer des planches à fromage, des maisons pour oiseaux, des jouets pour enfants ou d’autres objets similaires.

«Ils devront faire preuve d’imagination, ce qui aide les gens à se concentrer sur le moment présent.»

Le programme n’existe pas encore, mais M. Roy accueille déjà à l’occasion des groupes d’écoliers pour des ateliers spéciaux.

Le transfert de connaissances, c’est justement ce qui l’a inspiré à développer l’idée d’une ébénisterie communautaire, il y a une dizaine d’années.

«Nous avons des gens de haut calibre dans la région qui ont tous quelque chose à nous apprendre, dont des techniques incroyables.»

De plus, puisque l’intérêt pour le travail du bois semble se faire de plus en plus rare chez les jeunes, il préconise le transfert de savoir intergénérationnel.

«On aimerait apprendre aux jeunes à exploiter leur côté manuel, surtout lorsqu’ils sont adolescents et qu’ils se préparent à choisir leur carrière», a-t-il précisé.

Trois pièces garnies d’outils

L’ébénisterie de Pointe-Verte s’étend sur deux pièces, dont une pour le tournage et la sculpture et l’autre pour la préparation et l’assemblage.

Une troisième pièce est aménagée pour entreposer le bois que les visiteurs peuvent se procurer.

Mercredi matin, le sous-sol était plutôt bruyant.

Le son des tours à bois se mélangeait avec ceux des marteaux dans la pièce voisine, mais par-dessus tout on pouvait entendre le rire de M. Roy résonner à la moindre petite blague.

Avec sa tasse à café en main, il nous a fait visiter chaque coin de l’ébénisterie et il a souligné que le projet ne mise surtout pas à faire concurrence aux autres menuiseries, mais bien à créer un espace de loisir et de partage pour les artistes de la région.