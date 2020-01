Se découvrir une vocation dans les foyers de soins

Les foyers de soins peinent à recruter. Le quadragénaire Derick Doucet y a pourtant découvert sa vocation il y a six mois. Sa mission: aider les résidents souffrant de maladie mentale de l’établissement Alouette à Dieppe en fonction de leurs capacités. Portrait.

À 45 ans, Derick Doucet commence une nouvelle carrière. Cet ancien ouvrier de l’industrie alimentaire étudie pour obtenir sa certification de préposé aux bénéficiaires. Il travaille en même temps au foyer de soins spéciaux Alouette à Dieppe. Il a pris ce virage il y a six mois. «Je sais, c’est un moyen changement», rit-il.

L’amateur de moto promène son coton ouaté aux couleurs de Harley-Davidson au milieu de patients atteints de maladies mentales pour une autre raison que l’aventure.

«Ça va, ce n’est pas trop plate?», demande-t-il plusieurs fois avec inquiétude au journaliste qui l’observe faire des lits et servir à table.

Il ne poursuit pas la fortune non plus. Il indique gagner 14$ l’heure. Ni la gloire.

«Parfois, il y a des odeurs provenant d’incidents, tu vois ce que je veux dire… ça vient avec le métier», prévient-il devant la porte d’une chambre qu’il s’apprête à nettoyer.

Rétention du personnel difficile

La gérante de son établissement, Elizabeth McLay rencontre des difficultés à retenir ses employés récents. Un rire général s’empare même de son équipe à leur évocation.

«Ils ne démissionnent pas, précise la directrice. Généralement, ils se font virer après trois ou six mois parce qu’ils ne suivent pas les règles: signer le registre médical, rester poli avec les résidents, remplir les feuilles de tâches… Mais ceux qui sont là depuis longtemps, restent.»

M. Doucet confie que l’une de ses difficultés est l’obstination de certains résidents. Il garde néanmoins courage.

«C’est la façon dont je vais choisir mes mots qui va faire la différence. Je ne vais pas leur dire: “est-ce que ça te tente de prendre une douche”, mais “c’est le temps de prendre ta douche.” Et s’ils refusent toujours, je fais par exemple remarquer aux messieurs que les femmes aiment les hommes propres… et ça marche!»

Quel est le mystère expliquant l’étonnante reconversion de M. Doucet et sa motivation à toute épreuve? Le sentiment de valorisation.

«Mes meilleurs souvenirs sont mes retours au travail après deux jours de congé, raconte-t-il. Les résidents sont contents de me voir, comme des enfants. Ils veulent me conter tout ce qu’ils ont fait pendant mon absence. Ça fait chaud au cœur.»

Qualités requises

M. Doucet se réjouit aussi de pouvoir aider les gens.

«Je commence à être plus solide, se félicite-t-il, en référence à son ancienne dépendance à la cocaïne. Certains patients ont d’ailleurs eu le même problème que moi, ici. Il semble que ma présence les ait aidés.»

Il raconte en outre avoir reçu des encouragements pour s’engager dans sa voie actuelle, de la part de sa famille et d’une amie travailleuse en foyer de soins. «Derick est bon», confirme l’une de ses collègues.

«Mon chum», «mon ami», «cher», ponctuent ses phrases, qu’il prononce accompagné de larges sourires, quel que soit son interlocuteur. Durant cette grise matinée d’hiver, il joue peut-être le rôle du soleil pour les résidents de son foyer. «Eh! Regarde ce que je t’ai amené, s’exclame-t-il, durant une visite à un patient, amateur de liqueurs. Des glaçons!»

«On m’a dit que j’avais l’affection, la patience et l’empathie nécessaires, se rappelle M. Doucet, à propos de son nouvel emploi. J’aime travailler avec les gens. Je suis peut-être âgé pour commencer une carrière. Mais rien n’est jamais trop tard.»

Problèmes de recrutement en foyers de soins

«Une amie qui travaillait ici m’a dit qu’ils avaient besoin de gens comme moi», se souvient le préposé aux bénéficiaires Derick Doucet, à propos du foyer de soins spéciaux Alouette.

«La compétition est dure pour attirer les candidats», témoigne la gérante de l’établissement de Dieppe, Elizabeth McLay.

Son établissement s’adresse aux personnes atteintes de maladies mentales. Il est de niveau 2, la majorité de ses résidents bénéficiant encore d’autonomie.

«Les employés du niveau 3 sont mieux payés, car leurs résidents sont plus difficiles, observe Mme McLay. Seule une minorité des nôtres ont besoin de soins personnalisés ou d’aides aux déplacements.»

Elle précise en outre que ses préposés aux soins ne sont pas syndiqués. Elle leur offre un salaire de 14$ l’heure, alors que ceux du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en gagnent environ 20.

Elle met donc en avant les avantages qu’elle offre à ses employés: assurances maladie et médicaments, repas, formations, programme d’achats en épicerie, possibilités de promotion.

Ses techniques de recrutement sont par ailleurs nombreuses: visites aux écoles et à l’association multiculturelle du Grand Moncton; embauches directes d’étrangers grâce au programme pilote d’immigration au Canada atlantique; recrutement et formation de candidats non certifiés, mais bénéficiant d’une expérience pertinente (en garderie, par exemple).

«Parfois, je dois payer des heures supplémentaires, mais je respecte les ratios d’employés nécessaires», affirme-t-elle, malgré la pénurie de main-d’œuvre.

Lors d’une visite de l’Acadie Nouvelle, deux préposés assuraient toutefois les soins de sa quarantaine de résidents, au lieu des trois prévus (en plus de la responsable des médicaments).

«C’est exceptionnel, a témoigné M. Doucet. Il y a un remplaçant d’habitude, mais nous nous organisons bien quand même.»