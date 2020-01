État de la province: le tourisme, le climat et les plus démunis ont été oubliés

La lutte contre la pauvreté, l’urgence climatique et le tourisme ont été les trois grands absents du discours de Blaine Higgs sur l’état de la province, selon les partis d’opposition.

Le libéral Kevin Vickers et le vert David Coon ont plutôt apprécié les propos du premier ministre au sujet de l’avenir du développement économique dans la province et à l’étranger lors de son allocution devant la Chambre de commerce de Fredericton, jeudi soir.

Les représentants de l’opposition s’inquiètent toutefois de ce qui n’a pas été mentionné par M. Higgs durant son discours d’un peu plus de 30 minutes.

Malgré l’importance qu’il a accordée au développement économique durant son allocution, le premier ministre a complètement négligé de parler de tourisme, déplore le chef du Parti libéral.

«Dans cette province, le développement de l’industrie du tourisme est comme un fruit mûr à porter de la main et je n’ai pas entendu un seul mot du premier ministre en ce qui concerne le tourisme», souligne M. Vickers.

Depuis leur arrivée au pouvoir, les progressistes-conservateurs ont effectué d’importantes compressions dans le budget du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Le tourisme «pourrait être très bénéfique pour la province sur le plan économique. Nous avons un potentiel énorme dans cette province pour développer l’industrie du tourisme», affirme M. Vickers.

Blaine Higgs n’a pas non plus abordé la question de la pauvreté même si un enfant sur cinq au Nouveau-Brunswick vit dans une famille à faible revenu et que certaines municipalités comme Moncton et Fredericton sont aux prises avec un très grand nombre de sans-abris.

«Je suis très découragé que nous n’ayons rien entendu sur ce qu’il va faire pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Aucun mot sur ce qui pourrait améliorer la vie de nos citoyens les plus faibles», affirme Kevins Vickers.

Le chef du Parti vert a également été déçu par l’absence de plan pour améliorer le sort des plus vulnérables.

«Il n’a jamais mentionné la lutte contre la pauvreté dans notre province. Il est si important que nous nous attaquions de front à la pauvreté pour aider les gens à s’en sortir. La pauvreté nous entraîne tous vers le bas et nous devons nous y attaquer», soutient M. Coon.

Le premier ministre a souligné dans son discours la récente création d’un comité permanent de l’Assemblée législative sur les changements climatiques et la protection de l’environnement.

Il s’est aussi félicité d’avoir obtenu le feu vert d’Ottawa pour remplacer la tarification fédérale sur le carbone par une taxe provinciale à l’intention des consommateurs de combustibles fossiles.

David Coon aurait cependant voulu en entendre beaucoup plus sur le plan du Nouveau-Brunswick pour lutter contre la crise du climat tout en profitant des retombées économiques de la transition verte.

«Il n’a pas non plus fait mention de la crise climatique. Nous avons dans cette province d’énormes possibilités en lien avec la lutte contre la crise climatique qui seraient si bénéfiques pour les communautés, pour notre économie et pour l’environnement et il ne les a pas mentionnées», regrette M. Coon.