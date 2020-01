La GRC démantèle un laboratoire illégal d’huile de cannabis à Moncton

Le service Codiac de la GRC a démantelé un laboratoire de drogue dans l’est de Moncton.

L’installation aurait servi à extraire de l’huile de cannabis illégalement.

Les policiers ont inspecté une résidence de la rue Drummond mardi après-midi.

À leur arrivée, ils ont découvert une installation sophistiquée dans le sous-sol de la maison. Les lieux ont été sécurisés, et deux résidences voisines ont été évacuées par mesure de précaution.

Un mandat de perquisition a été exécuté le lendemain, les enquêteur ont saisi plusieurs pièces d’équipement, ainsi que des substances.

Les substances saisies ont été envoyées à un laboratoire pour être analysées afin d’en déterminer la composition exacte.

Un homme de 31 ans a été arrêté puis libéré par la suite. Il comparaîtra en cour provinciale à Moncton, le 25 juin 2020.

Le service des incendies de Moncton, des ambulanciers paramédicaux et l’Équipe de lutte et d’intervention contre les laboratoires clandestins de la GRC, qui est composée de policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick, de la GRC en Nouvelle-Écosse et de la Force policière de Fredericton, ont participé à l’opération.

L’enquête se poursuit.