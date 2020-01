L’aéroport du Grand Moncton enregistre le troisième meilleur résultat de son histoire

Malgré une petite diminution de son nombre de passagers par rapport à l’année précédente, l’Aéroport international Roméo-LeBlanc aura accueilli 674 406 voyageurs en 2019, soit le troisième meilleur résultat de son histoire.

Pour l’heure, l’année record reste 2018, où plus de 681 000 passagers ont transité par l’aéroport du Grand Moncton.

«C’est sûr que l’on aurait souhaité l’année avec un meilleur chiffre, car on souhaite toujours que le nombre de passager augmente, explique Julie Pondant, responsable des communications. Cependant, aux vues des complications qui touché le secteur aérien cette année, cela reste un bon chiffre.»

L’aéroport international Roméo-LeBlanc a en effet subi l’immobilisation des appareils Boeing 737 Max. Ces modèles ont été interdit de vol depuis mars 2019 par la quasi totalité des compagnies aériennes et des autorités internationales suite à deux crashs liés à des problèmes techniques sur ce type d’avions.

«C’est l’un des facteurs qui a pu jouer, souligne Julie Pondant. Trois de nos principaux transporteurs aériens ont été particulièrement touchés. Air Canada, WestJet et Sunwing ont respectivement retiré 24, 13 et 6 appareils de leurs réseaux et inventaire d’aéronefs respectifs.»

L’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton reste toutefois l’aéroport le plus achalandé du Nouveau-Brunswick, et connaît une croissance constante depuis plusieurs années.

Il a notamment enregistré un volume record de fret international en 2019. Ce sont au total 1 842 567 kilogrammes de homards vivants qui se sont ainsi dirigés vers les marchés chinois et européen.

L’aéroport accueillera au cours des prochaines semaines une nouvelle ligne entre Hamilton et Moncton, opérée par la compagnie Swoop qui proposera une offre à bas coût.

«On espère que cette offre à bas coût puisse attirer encore plus de passager, souligne Mme Pondant. Une offre similaire avait été mise en place il y a quelques années, et cela avait eu un impact bénéfique sur la fréquentation.»

La compagnie aérienne Sunwing! offrira également une nouvelle destination, avec des vols vers Miami, tandis que Air Transat a étendu la période où ses vols en direction de Punta Cana sont disponibles.

Selon les données compilées de tous les aéroports du pays, YQM était le 19e aéroport le plus fréquenté du pays en 2018.