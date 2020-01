Le Nouveau-Brunswick vibre au rythme des festivités hivernales

Les Néo-Brunswickois ont plus que jamais de bonnes raisons d’enfiler tuques et mitaines et d’aller dehors afin de profiter des joies de l’hiver.

Une panoplie de festivals d’hiver et de journées familiales se déroulent actuellement ou auront bientôt lieu un peu partout au Nouveau-Brunswick.

L’Acadie Nouvelle vous offre ici une liste d’événements proposant des activités hivernales à savourer en famille, en couple ou entre amis.

Péninsule acadienne

Le Carnaval Plaisirs d’hiver de Lamèque a déjà pris son jeudi et se poursuivra jusqu’à dimanche au Centre plein air régional Aca-Ski.

Feu de joie, patinage, promenades en traineau à chiens, cabane à sucre, rallyes, brunch familial et tournoi de hockey bottine figurent à la programmation du carnaval.

À Shippagan, le Carnaval des glaces propose une programmation semblable avec aussi des activités visant à faire découvrir l’hiver aux nouveaux arrivants, des spectacles musicaux, un après-midi pour les aînés et un tournoi de ballon volant sur neige. L’événement se tiendra du 13 au 17 février au Centre de plein air les Arpents de neige.

Les amateurs de hockey se donneront quant à eux rendez-vous à Caraquet, hôte du 6 au 8 février du tournoi Hockey au quai.

Une trentaine d’équipes ont déjà confirmé leur présence au tournoi de hockey extérieur.

Le Carnaval des flocons de Grande-Anse se tiendra pour sa part les 22 et 23 février avec des activités qui comprennent une mini-ferme, des promenades en raquettes, de la glissade, un feu d’artifice, une matinée déjeuner, un bingo et une soirée dansante.

Sud-Est

À Shediac, le Bonhomme Couèche invite les gens au 42e Carnaval d’hiver qui a lieu jusqu’à dimanche et qui une programmation hivernale pour tous les âges et tous les goûts.

Patinage, tournoi, pêche et souper à l’éperlan, spectacle, rallye familial, feux de joie et bien d’autres activités sont offerts aux visiteurs sur les différents sites de l’événement.

Non loin à Moncton, les fins de semaine givrées en février proposent aux amateurs de plein air la location gratuite de skis de fond et de raquettes au parc du Centenaire le 2 et 16 février, de 10 h à 16 h.

Restigouche et région Chaleur

Le Festi-Neige de Campbellton sera présenté du 13 au 16 février, sur le site aménagé au coin des rues George et Arran.

L’occasion sera belle pour admirer des sculptures de neige, participer aux promenades en traîneau à cheval et à chiens, s’adonner à la glissade sur tube, au patinage, bref pour profiter au maximum des plaisirs de la neige et de l’hiver.

Au même moment, Bathurst vibrera au rythme du premier Bathurst Snow Fest Hiver, un tout nouveau festival d’hiver qui se tiendra du 14 au 17 février.

Des soirées musicales, des sorties en raquettes, des glissades, des vélos Fat bike, du patinage et des rallyes d’observation et familiaux et bien d’autres activités figurent à l’horaire des festivités.

Plusieurs activités à saveur familiales attendent également les festivaliers au Carnaval d’hiver de Saint-Quentin. Des séances de patinage, un rallye de VTT, le Party du Bonhomme et le Gala Mlle Saint-Quentin vont divertir les visiteurs du 27 février au 1er mars.

Madawaska

Le Carnaval en rafale d’Edmundston est de retour, soit le 1er et 2 février aux abords du Stade Bill-Turgeon et de l’anneau de glace.

Sur place, un chapiteau chauffé, des jeux gonflables, du patinage, des promenades en calèche et le Défi des frileux attendent les visiteurs qui n’ont pas peur de se frotter à l’hiver.

À Grand-Sault, la Journée frileuse sera célébrée lors du congé du Jour de la famille, à l’arrière du Centre E. et P. Sénéchal.

Des balades en calèche, des glissades sur tube et du patinage libre seront à l’horaire des activités qui sont gratuites, comme la plupart des autres activités proposées précédemment dans le cadre des différents festivals d’hiver.