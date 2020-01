Le salaire hebdomadaire moyen a augmenté de 3,1% au N.-B.

Au Nouveau-Brunswick, la rémunération hebdomadaire moyen des employés salariés s’est s’établie à 954 $ en novembre, soit 3,1 % de plus qu’un an plus tôt.

Selon Statistique Canada, cette croissance sur 12 mois a été principalement attribuable aux services d’enseignement et aux soins de santé et à l’assistance sociale

Le niveau de rémunération hebdomadaire reste plus élevé dans l’ensemble du pays, Il s’est établi à 1042 $ au Canada en novembre, 3,1% de plus qu’un an plus tôt.

La hausse la plus marquée a été observée dans les services administratifs et de soutien.

En Nouvelle-Écosse, la croissance a été de 4,2 % en un an, à 924 $ par semaine. La rémunération à l’Île-du-Prince-Édouard s’est accrue de 3 % comparativement à 12 mois plus tôt pour se chiffrer à 879 $.

Pour rappel, le salaire minimum au Nouveau-Brunswick est passé de 11,25 $ à 11,50 $ l’heure en avril 2019.