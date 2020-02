Sobeys élimine les sacs en plastique à usage unique

Depuis vendredi, les magasins Sobeys se sont débarrassés des sacs en plastique et proposeront maintenant des sacs en papier ou d’autres solutions de remplacement à leurs clients.

Le changement s’amorce dans plusieurs communautés, et Sobeys voulait prendre les devants sur la tendance, selon John Cormier, gérant de l’épicerie Sobeys du centre d’achats CF Champlain, à Dieppe.

«Les clients nous demandaient quand on allait se débarrasser des sacs en plastique à cause de l’environnement et tout ça. Ce n’était pas seulement les jeunes. Il y avait des personnes plus âgées qui nous le demandaient», explique-t-il.

Selon lui, la pollution par le plastique dérange certains de ses clients.

Il explique que les magasins Sobeys de l’Île-du-Prince-Édouard ont déjà éliminé les sacs à emplettes en plastique l’an dernier.

«Ce n’était qu’une question de temps. On aura des sacs en papier à vendre pour dix cents à la place. Honnêtement, on essaie de changer les habitudes de nos clients pour qu’ils arrêtent d’oublier leurs sacs réutilisables», confie le commerçant.

Il explique que les deux cents de profit réalisés par la vente de ces sacs en papier serviront à planter des arbres partout au Canada.

«On veut que ce soit renouvelable.»

Les conseils municipaux de Moncton, de Riverview et de Dieppe ont adopté des arrêtés contre la distribution de sacs de plastique à usage unique l’été dernier.

Les trois arrêtés entreront en vigueur le 1er juillet, mais le détaillant Sobeys a voulu prendre les devants, à l’image d’Alcool NB, entre autres.

Les commerces qui continuent à distribuer des sacs en plastique à usage unique après le 1er juillet pourraient recevoir des amendes.

Les arrêtés ne visent pas les sacs en plastique utilisés pour emballer des aliments individuellement, comme les fruits et légumes et les fruits de mer.

Vendredi, Cap-Pelé a fait savoir que le village se pencherait bientôt sur la question des sacs de plastique à usage unique.