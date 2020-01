Un modèle coopératif retenu pour le futur dépanneur de Bertrand

Cela fait plusieurs années que le conseil municipal de Bertrand en parle, voilà qu’il est prêt à passer à l’action. Au cours des prochaines semaines, il a l’intention de lancer les démarches pour établir un dépanneur, sous forme de coopérative, dans la municipalité, située dans la Péninsule acadienne.

Idéalement, ce projet comprendrait également l’ajout d’un poste d’essence, d’un petit café et d’autres services, comme une borne de rechargement pour les voitures électriques et la vente d’alcool, dit Yvon Godin, maire de Bertrand.

«On a travaillé avec le secteur privé auparavant et les choses semblaient avancer, mais ç’a arrêté pour différentes raisons. On s’est dit que si ça ne marche pas avec le privé, on va lancer le projet sous forme d’une coopérative.»

Mais avant de commencer, le conseil municipal se donne quelques semaines afin de s’assurer qu’un entrepreneur de la région n’avait déjà l’intention de proposer un projet semblable.

«Si c’est le cas, on serait prêt à leur offrir l’aide et le soutien qu’on peut leur accorder. Notre annonce vient seulement de sortir, mais on se donne environ un mois pour former un comité provisoire et ainsi de suite. On va avancer progressivement. Si admettons, au mois de mai, on est prêt à y aller de l’avant de façon plus sérieuse et on n’a pas eu de nouvelles, on va foncer, ça c’est certain.»

«On sait que ce serait préférable que le projet soit pris en main par le secteur privé. Ça peut être demandant de mettre en place une coopérative. Ça demande beaucoup d’effort et beaucoup de participation des citoyens, donc mettons que quelqu’un veuille ouvrir un café dans le village, peut-être que cette personne aimerait embarquer avec nous.»

Dans ce cas, pourquoi le conseil est-il prêt à prendre le temps nécessaire pour lancer une coopérative si nécessaire?

«Tout démontre que ce serait rentable, mais ça prend une mise de fonds assez élevé pour lancer le projet.»

Pour le moment, on envisage de construire le dépanneur et station-service sur la route 11, entre le carrefour giratoire et le pont Rouge, qui enjambe la rivière Caraquet.

«Ce serait dans cette zone. On se trouverait près du restaurant Chez Isa. On a déjà identifié quelques terrains potentiels, mais ils appartiennent actuellement au privé, donc les démarches seront lancées bientôt pour entamer des discussions avec les propriétaires.»

Le seul dépanneur de Bertrand, situé en face de l’église, avait fermé ses portes en avril 2017.