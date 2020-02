Tracadie ne veut pas perdre son laboratoire médical

Alors que la fermeture du laboratoire de l’Hôpital de Tracadie serait imminente, les élus locaux s’opposent formellement aux mesures envisagées par le ministère de la Santé.

Une résolution à cet effet a récemment été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal de Tracadie. Des lettres seront envoyées au ministère de la Santé et au Réseau de santé Vitalité.

«Je propose que la Municipalité régionale de Tracadie entame les démarches auprès du ministère de la Santé pour qu’il n’y ait pas de pertes d’emplois ou de services qui existent aujourd’hui à l’Hôpital de Tracadie», a prononcé la conseillère Dianna May Savoie.

Le laboratoire médical de Tracadie serait l’un des treize de la province qui pourrait bientôt fermer. Le gouvernement Higgs souhaite centraliser les services de laboratoire dans sept hôpitaux, soit à Bathurst, Campbellton, Edmundston, Fredericton, Moncton et à Saint-Jean.

Quatorze technologistes de laboratoire travaillent actuellement à Tracadie.

Lors d’une entrevue récente avec l’Acadie Nouvelle, Gilles Lanteigne, PDG du Réseau Vitalité, a voulu se faire rassurant en soulignant que les changements proposés ne devraient pas mener à une perte d’emplois significatives.

Le conseil municipal demande aussi au Réseau Vitalité de considérer l’Hôpital de Tracadie pour l’embauche d’une nouvelle infirmière praticienne. En début de semaine, le gouvernement provincial a annoncé l’ajout de 32 infirmières praticiennes au système provincial de soins de santé. Six personnes doivent être affectées à diverses régions de la province, dont la Péninsule acadienne.

«On va regarder à l’ensemble des besoins et des effectifs en place et on va déterminer où sont les meilleurs endroits», a dit Gilles Lanteigne, en début de semaine.