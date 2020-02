De discrets pompiers acadiens s’envolent à l’aide des Australiens

Le Nouveau-Brunswick participera à l’effort de combat des feux catastrophiques en Australie. Une équipe de 16 agents de conservation partira pour le continent austral jeudi. Ils agiront en tant que pompiers dans les régions les plus durement touchées, soit la Nouvelle-Galles-du-Sud et Victoria.

Roger Collet, agent de prévention des feux au sein du ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, a confirmé au journal qu’un groupe quittera Fredericton pour se rendre d’abord à Vancouver avant de se diriger vers l’Australie.

Ce n’est qu’une fois sur place que leur mission sera assignée, a-t-il ajouté.

De cette équipe, un agent sera envoyé dans le secteur de Victoria, alors les 15 autres travailleront dans le territoire ravagé de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

La présence néo-brunswickoise s’étendra sur une période de 31 à 35 jours, selon l’évolution de la situation, a précisé M. Collet.

Les agents sélectionnés ont été appelés à passer divers tests de qualification physique en janvier afin de répondre aux conditions difficiles qu’ils affronteront dès cette fin de semaine.

«Ce sera une expérience différente pour eux, même si ces agents ont déjà combattu des feux dans d’autres régions du Canada. Ce n’est pas le même type de terrain qu’en Alberta ou en Colombie-Britannique. Mais l’entraînement de base à combattre des incendies demeure le même, que ce soit ici ou en Australie», a signifié le porte-parole du ministère.

Ces agents viennent de partout dans la province. Le journal a voulu discuter avec l’un d’entre eux, soit Alain Bujold, de Saint-Quentin. Cependant, le ministère ne nous a pas accordé l’autorisation.

La formation sera prise en charge par le Centre interservices des feux de forêt du Canada à leur arrivée à Vancouver. Par la suite, le gouvernement australien assurera la facture pendant la présence néo-brunswickoise.

Le Canada n’en sera pas à sa première aide notoire en Australie. Depuis le début de décembre, quelque 172 agents de lutte contre les incendies ont été déployés dans trois États. Le départ prévu jeudi sera le neuvième déploiement canadien.

Il s’agit également d’un retour de l’ascenseur. Des pompiers australiens étaient venus prêter main-forte à leurs collègues canadiens en 2015, en 2017 et en 2018, notamment pendant les importants brasiers au nord de l’Alberta et en Colombie-Britannique.

Causés principalement par des feux de broussaille devenus incontrôlables en raison de la sécheresse, les incendies ravagent depuis septembre le territoire australien, en plein printemps austral. Après une accalmie en décembre, le brasier a repris de plus belle récemment, en raison d’intenses périodes de chaleur dans le sud du pays.

Le 4 janvier, Canberra a vu le mercure monter à un niveau record de 44 degrés Celsius. L’état d’urgence a été décrété à la fin de janvier, à l’approche d’un immense foyer d’incendie.

Les chiffres sont hors normes: plus de 80 000 km carrés de superficie ont été grillés, soit plus que le territoire de l’Autriche; des panaches de fumée ont atteint l’altitude de 18 km dans la stratosphère; on dénombre 24 morts et plus d’un million de personnes intoxiquées par la fumée; on estime à plus d’un milliard le nombre d’animaux morts.