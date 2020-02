Des artistes inspirés par le courage d’une ado à Petit-Rocher

La communauté artistique de la région Chaleur se mobilisera à Petit-Rocher, samedi soir, afin d’amasser des fonds pour Joliane Thériault, une adolescente atteinte d’une maladie, l’ataxie de Friedreich.

Il y a environ quatre ans, Joliane a présenté ses premiers symptômes.

«Lorsque je patinais, mon pied était toujours courbé par en dedans», se souvient-elle.

«Après, j’ai commencé à avoir de la difficulté à courir, à faire du gym, sauter, des choses comme ça.»

À l’époque, la jeune fille et sa famille ne se doutaient pas qu’il s’agissait d’une condition génétique.

«Je ne savais pas ce que j’avais. C’était bizarre. Je pensais que je devais juste aller chez la physio, que j’allais guérir plus tard.»

Ce n’est que l’an dernier que Joliane fut diagnostiquée de l’ataxie de Friedreich, une maladie neurodégénérative qui s’attaque à certaines cellules du système nerveux.

Cette condition se traduit généralement par des troubles d’équilibre, de coordination des mouvements, des complications cardiaques et même parfois des problèmes d’élocution, d’articulation, visuels et auditifs.

Sachant tout cela aujourd’hui, l’adolescente parvient tout de même à garder la tête haute.

«J’ai déjà choisi ma future carrière, lance-t-elle avec fierté. Je veux être graphiste.»

Le métier de graphiste consiste à concevoir des illustrations, typographies et des images qui aideront à communiquer le message d’une compagnie.

«Je me dis que je pourrais travailler de la maison si je veux. Ce sera moins compliqué à embarquer et à sortir de mon auto en chaise roulante et tout ça», a noté l’élève de la 11e année.

À 15 ans, Joliane arrive toujours à se déplacer avec sa marchette, mais se prépare à entreprendre une transition vers un fauteuil.

Outre ses ambitions professionnelles, elle espère aussi décrocher son permis de conduire l’an prochain.

Sa mère, Sophie Hébert, précise toutefois que la voiture familiale devra être adaptée avant que Joliane puisse commencer à se pratiquer.

Pour l’instant, la jeune fille se prépare à réaliser un de ses plus grands rêves grâce à la Fondation Rêves d’enfants: partir en croisière!

«Ce sera la première fois que je vais dans le sud», a-t-elle raconté.

«Techniquement, ce sera aussi la première fois que je prends l’avion… j’ai déjà embarqué, mais ce n’était pas une belle expérience.»

Joliane fait référence à un voyage d’urgence à l’hôpital d’Halifax l’été dernier, où elle fut hospitalisée et diagnostiquée d’un diabète de type 1, une autre conséquence de sa maladie.

L’adolescente indique qu’elle a fait un bon bout de chemin depuis.

«Au début, à Halifax, je me disais: qu’est-ce que je vais faire, tu sais? Je ne peux pas vivre avec ça en plus; me piquer tout le temps. Ils m’ont dit tu vas voir, tu vas t’habituer, et c’est exactement ce qui est arrivé. Astheure, je mange et c’est juste automatique, je vais me piquer et c’est fini.»

Dans ses temps libres, Joliane aime passer du temps avec ses amies, son copain, jouer des jeux vidéos et tourner des vidéos.

Sur sa dernière publication YouTube intitulée Vivre avec la maladie Friedreich Ataxia, elle a obtenu plus de 4500 vues.

«Pour Noël, j’ai eu plein d’accessoires pour faire des vidéos, alors j’aimerais éventuellement en faire d’autres», a-t-elle avancé en entrevue la semaine dernière.

La jeune fille voudrait éduquer son entourage sur sa maladie afin de défaire les préjugés et lever les tabous.

Une mère reconnaissante

Entre les nombreux rendez-vous médicaux, ses études collégiales, et les défis d’élever deux jeunes filles, Mme Hébert reconnaît que les douze derniers mois ont été extrêmement mouvementés.

«C’était une grosse année, mais au moins maintenant on sait ce qui se passe», a-t-elle témoigné.

«En tout cas, je suis vraiment surprise de constater à quel point les gens sont généreux. C’est beau à voir!»

La mère de Joliane soulève que sa fille reçoit régulièrement des messages de soutien.

Le spectacle-bénéfice, ajoute-t-elle, sera également très apprécié de toute la famille.

«Je suis vraiment dépassé par tout ça. C’est sur que ça va aider puisque les chaises roulantes ne sont pas données.»

Le spectacle

La levée de fond se déroulera samedi à la salle multifonctionnelle Denis Richard de Petit-Rocher et mettra en vedette plusieurs artistes locaux, dont Matt Boudreau, Pascal Lejeune, Dave Puhacz, Parabole, Danny Boudreau, Joey Robin Haché, Northern Heights et Certified.

La soirée, qui a été organisée par Sylvain Godin et des amis de la famille, sera animée par Nathan Dimitroff et Fred Guitare.

Un encan silencieux aura aussi lieu au profit d’un fauteuil roulant pour Joliane.