U de M: les étudiants étrangers bientôt réduits à la parole?

La Fédération des étudiants de l’U de M (FÉÉCUM) tient un référendum sur son projet de restructuration. Elle prévoit notamment de faire passer le nombre des membres de son conseil d’administration (CA) de 14 à sept. L’association des étudiants internationaux (AEEIUM) y perdrait son droit de vote.

Elle pourrait y présenter ses revendications seulement, au même titre que les autres regroupements. Son président, Haissam Fongang tient pourtant à ce que l’inclusion soit plus que des paroles. «Je ne suis pas dupe, s’indigne-t-il. Depuis quand la parole provoque-t-elle des décisions? Avoir juste un droit d’expression n’est pas suffisant.»

Les membres du futur CA représenteraient chacun l’une des sept facultés de l’U de M (administration, arts et sciences sociales, droit, éducation, génie, santé et services communautaires ainsi que sciences). La FÉÉCUM pense qu’ils auraient des discussions plus constructives qu’à 14.

«Nous voulions éliminer les doubles représentations, ajoute la présidente de la fédération étudiante, Pascale Rioux, en référence notamment aux membres de l’AEEIUM. Certains étudiants sont actuellement représentés par l’association de leur faculté et leur regroupement.»

M. Fongang estime que les membres du potentiel futur CA ignoreront les réalités des étudiants étrangers, qui représentent pourtant plus d’un cinquième des inscrits de l’U de M. «Nous avons testé les connaissances d’un administrateur lors de la dernière réunion. Sa réponse était plate», juge-t-il.

«La nouvelle structure va donner une voix égale et juste à tous», plaide pourtant Mme Rioux. Elle souligne que les futurs administrateurs représenteraient tous le même nombre d’étudiants, contrairement aux élus actuels.

Furieuse, sa vice-présidente interne, Mélinda Prince affiche son désaccord.

«Pour moi, c’est un pas en arrière, assène-t-elle. La FÉÉCUM a été créée il y a 50 ans pour donner une voix à la minorité francophone de Moncton. Ses fondateurs savaient que la représentation par la majorité n’était pas une réelle représentation.»