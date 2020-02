Un morceau de glace percute sa voiture

Une jeune femme de Moncton a eu la peur de sa vie cette fin de semaine, lorsqu’un morceau de glace s’est envolé du toit d’un camion de livraison et a fracassé le pare-brise de sa voiture.

L’incident s’est déroulé le 2 février en après-midi sur le chemin Salisbury, à l’ouest de Moncton.

La conductrice, Brittny Goddard, a confié sa mésaventure dans une publication partagée plusieurs centaines de fois.

«Le demi-tonne qui venait vers moi. Il était assez proche du centre de la route et semblait se déplacer assez rapidement. Quand il est passé près de moi, un gros morceau de glace s’est envolé et a brisé mon pare-brise, me frappant le visage», raconte-t-elle.

La jeune femme est toujours sous le choc, mais sa santé n’est pas compromise. Elle a reçu son congé de l’hôpital.

«Heureusement, je vais bien et je pense que mes lunettes ont protégé mes yeux.»

Le camion ne s’est jamais arrêté, déplore Mme Goddard. Elle n’a pas pu identifier le véhicule.

«Je me suis arrêté sur le côté de la route et j’ai pu voir que le camion tirait une remorque fermée noire mais ils ne se sont pas arrêtés.»

Elle espère que son histoire contribuera à sensibiliser les conducteurs à cette question de sécurité. «J’écris ce message pour dire à tout le monde de prendre le temps de nettoyer vos voitures cet hiver S’IL VOUS PLAÎT.»

Selon l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, il est illégal pour ses conducteurs de laisser de la glace ou de la neige sur le toit du véhicule. Les employés sont soumis à un code national.

Pour ce qui est des particuliers, la question est plus floue.

La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick ne parle pas directement d’enlever la neige ou la glace des véhicules.

En revanche, les forces de l’ordre peuvent sanctionner un conducteur pour «conduite insouciante». L’amende minimale s’élève à 172$.

Selon la législation provinciale, «commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route sans tenir raisonnablement compte de toute autre personne utilisant la route».