Une entreprise de Moncton bat le record canadien du forage le plus long

Pouvez-vous imaginer un trou de 3,5 kilomètres? Une équipe de Major Drilling Group International vient de réaliser le plus long forage d’exploration jamais réalisé au Canada.

La société basée à Moncton, la plus importante compagnie de forage au Canada, a réussi l’exploit pour le compte de la minière Osisko.

Son projet «Deep Discovery 1» consistait à explorer le gisement d’or du lac Windfall situé entre Val-d’Or et Chibougamau, au Québec.

L’équipe a atteint une longueur de 3 467 mètres, soit plus de 11 300 pieds, battant ainsi le précédent record canadien établi à 3 444 mètres et réalisé à Timmins en 2012. Le point le plus profond se trouve à 2 700 mètres de la surface terrestre.

La foreuse hydraulique EF-100 utilisée a été fournie par le fabricant Discovery Drill, une entreprise de Beresford.

Denis Larocque, chef de la direction de Major Drilling, célèbre un forage «historique». «L’objectif était de voir à point le gisement était profond», explique-t-il.

Une telle opération présente beaucoup de défis techniques. Le forage, réalisé par l’ajout successif de tiges métalliques, aura duré près de sept mois.

«Ç’a pris l’expertise de nos meilleurs foreurs. Ce n’est pas tout le monde qui peut l’accomplir», mentionne M. Larocque.

«Pour les premiers 1000 mètres, c’est assez rapide, mais lorsqu’on arrive plus en profondeur, le forage est plus lent. Il y a davantage de résistance, et il faut sortir les échantillons.»

Major Drilling Group International compte près 3000 employés et opère dans 15 pays. Il s’agit de la deuxième plus importante entreprise de forage au monde.

À noter que le trou artificiel le plus profond jamais réalisé par l’humain a été creusé à Kola en Russie: 12 262 mètres! Il a été creusé de 1970 jusqu’au début des années 1990, lorsque les températures, devenues trop élevées, ont mis fin à l’opération.