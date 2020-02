Une histoire de palourdes qui finit bien

Une petite mésaventure qui aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses s’est finalement bien terminée pour Cielo Glamping Maritime de Haut-Shippagan. Le copropriétaire et fondateur Patrick Gauvin avoue avoir essuyé quelques sueurs froides et va apprendre de cette expérience.

Cette histoire mérite d’être racontée. Ça concerne la palourde. Pas la fameuse palourde royale, dont la vidéo avec Boucar Diouf et Francis Reddy a fait rire des millions de personnes. On parle ici de palourde locale, mise en conserve et offerte uniquement pour la consommation personnelle. Un atout de plus dans une entreprise de la Péninsule acadienne qui connaît déjà un énorme succès avec ses tentes de luxe.

Récemment, un client de Cielo est reparti avec une dizaine de ces pots chez lui. Cedit client est un restaurateur renommé dans la région du Vieux Québec.

Plutôt que de placer les contenants dans un réfrigérateur personnel, il a opté pour les déposer dans un des réfrigérateurs de son restaurant.

Des inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont trouvé le produit qui, il faut le préciser, n’avait pas été servi à des clients. Si ces palourdes en conserve répondaient aux exigences du Nouveau-Brunswick et étaient strictement destinées à la consommation personnelle, leur présence était par contre illégale dans un environnement commercial de restauration.

Et même si aucun cas de maladie ou de l’apparition de quelconque bactérie a été signalé, l’ACIA a procédé au rappel des pots non consommés «parce que ces produits pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum».

Mal à l’aise

Cet ordre publié le 1er février touche des contenants de 500 mL et de 1L. Une centaine de pots ont été produits et il en resterait une vingtaine, selon Patrick Gauvin.

Selon l’agence, «les aliments contaminés par la toxine de la bactérie Clostridium botulinum ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade».

Les symptômes chez les adultes sont les suivants: la paralysie faciale ou perte d’expression faciale, les pupilles non réactives ou fixes, de la difficulté à avaler, les paupières tombantes, la vision floue ou double, de la difficulté à parler, des troubles de l’élocution et un changement dans le son de la voix ou la voix rauque.

Les symptômes du botulisme d’origine alimentaire chez les enfants peuvent inclure de la difficulté à avaler, des troubles de l’élocution, une faiblesse généralisée et la paralysie. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

«Les exigences que nous devons suivre pour la vente de notre produit à Cielo sont provinciales et nos procédés sont conformes à ces normes. Puisque notre produit s’est retrouvé dans un restaurant du Québec, il a été inspecté sous les normes fédérales. Notre produit étant destiné à la vente locale et non à la vente à l’extérieur du N.-B., nous ne sommes donc pas certifiés sous les normes fédérales. Puisque nos palourdes se sont retrouvées à l’extérieur du N.-B., l’ACIA a émis un avis de rappel de notre produit», a indiqué Patrick Gauvin, visiblement mal à l’aise de se retrouver dans une telle situation.

«Pas mal intentionné»

Le restaurateur en question, que M. Gauvin n’a pas voulu identifier, s’est confondu en excuses auprès du cofondateur de Cielo Glamping Maritime.

«Il ne voulait pas les insérer dans son menu. C’était pour lui. Il n’était pas mal intentionné. Il a seulement choisi le mauvais réfrigérateur. Les gens de l’agence ont fait leur travail et nous respectons ça, même si c’est un peu intense ici depuis quelques jours. Ces pots de palourde ne sont pas notre entreprise principale, vous comprendrez bien. Notre volonté est de faire découvrir des saveurs locales que les gens d’ici raffolent à nos clients. Dans un sens, nous sommes flattés de voir qu’un restaurateur renommé a apprécié notre produit», a évalué Patrick Gauvin.

À savoir si cette histoire fera du tort à son entreprise, il préfère une totale transparence… et apprendre de cette aventure.

«Nous avons pleinement collaboré avec l’ACIA et nous sommes vraiment désolés des inconvénients dans une situation qui était hors de notre contrôle. Pour nous protéger, nous allons dorénavant coller une étiquette sur nos pots pour dire que c’est pour consommation personnelle seulement et que ce n’est pas pour la revente», a-t-il indiqué.

Il rappelle que ces contenants ne présentent pas plus de risques pour la santé que les palourdes «brokées» traditionnelles et que les pots ont toujours été gardés sous réfrigération à partir du moment où ils ont été préparés jusqu’à la vente.

Pour l’instant, Patrick Gauvin n’a pas l’intention d’investir dans l’équipement qui lui permettrait de répondre aux normes nationales.