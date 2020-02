Lise Ouellette sera candidate au poste de maire d’Edmundston

Lise Ouellette a confirmé, mardi matin, son intention de se porter candidate au poste de maire d’Edmundston lors des élections de mai 2020.

Originaire de Riceville et résidente d’Edmundston depuis plusieurs années, Mme Ouellette est une personnalité publique très connue dans le Nord-Ouest et sur la scène provinciale pour avoir occupé diverses fonctions qui ont contribué au développement socio-économique de sa région.

Elle est conseillère municipale depuis mai 2016.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle désire relever le nouveau défi de devenir la première femme maire d’Edmundston.

«J’ai longuement muri ma réflexion et après avoir passé de très belles années depuis 2016 comme conseillère municipale, j’ai décidé de poursuivre le beau travail déjà accompli. Nous avons de beaux projets de développement à Edmundston, je connais bien les dossiers et j’ai hâte de me retrousser les manches pour travailler à leur réalisation», a indiqué Lise Ouellette.

Au cours des prochaines semaines, Mme Ouellette fera connaitre son programme et ses engagements en vue de la campagne électorale.

Lise Ouellette a occupé les fonctions de directrice générale de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick au sein de laquelle elle a mené de front et avec succès bon nombre de dossiers importants.

Au cours des années 2010, elle a agi à titre de directrice du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – campus d’Edmundston. Quelques années auparavant, elle a joué un rôle clé dans la création de l’Institut de recherche sur les zones côtières qui a pignon sur rue à

l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Elle a également dirigé le Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada.

De plus, elle a dirigé un projet de coopération en Haïti et elle a présidé l’équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts qui a vu le jour après le Congrès mondial acadien de 2014.

Le maire actuel, Cyrille Simard, a déjà fait savoir qu’il ne sollicitera pas un troisième mandat.