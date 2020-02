Nouvelle tentative pour Ian Comeau à la mairie de Campbellton

Un premier candidat officiel fait son apparition dans la course à la mairie de Campbellton.

Actuel responsable de la division des déchets solides du Restigouche et ancien conseiller de la Ville, Ian Comeau vient en effet d’annoncer qu’il briguera le poste de maire lors de la prochaine élection municipale. Il s’agira de sa seconde tentative, lui qui était de la course à trois en 2016, contre l’ancien maire, Bruce MacIntosh, et la mairesse actuelle, Stéphanie Anglehart-Paulin. Le candidat était alors arrivé bon deuxième de cette course à trois particulièrement serrée (28 voix à peine séparaient les deux meneurs).

En entretien avec le candidat, celui-ci a confié avoir été passablement sollicité au cours des derniers mois, ce qui l’a motivé à faire le grand saut.

«Les gens de la communauté m’ont approché et beaucoup motivé à me lancer. Après mûres réflexions, j’ai décidé d’y aller», confie le principal intéressé pour qui il est primordial de rebâtir des ponts avec les communautés environnantes.

«Je crois que les relations avec nos voisins n’ont pas été en s’améliorant au cours des dernières années. On doit travailler davantage à construire une harmonie régionale, car on est beaucoup plus fort lorsqu’on est soudé. Il faut travailler en équipe», exprime-t-il.

Ce dernier possède un certain bagage en terme de politique municipal. Il a notamment été conseiller pendant onze années, dont quatre comme maire adjoint.

Parmi les sujets qui le préoccupent, il y a certes d’améliorer le sort de l’économie de sa municipalité et d’effectuer une saine gestion de l’argent des contribuables. Il y a également le dossier du Centre civique. Sa ligne de pensée est similaire avec celle du conseil actuel, donc en faveur d’un partage des coûts de fonctionnement (carte loisir).

«Je ne suis pas contre le concept, mais dans ce cas-ci, il faut se demander si ça s’est fait de la bonne façon et s’il n’y a pas moyen d’améliorer le tout. Il ne faut pas avoir peur de s’asseoir à la table entre voisins pour discuter de cet enjeu, tout comme d’autres enjeux d’importances également qui touchent le bien de la région. Ça se voit ailleurs, les gens discutent de regroupement ou, sinon, de partage des coûts. Ce ne sont pas des sujets qui doivent être tabou», dit le candidat.

Pour le moment, M. Comeau est le seul candidat à avoir officiellement fait part de ses intentions. La mairesse Anglehart-Paulin a dit toujours être en période de réflexion quant à son avenir politique. Elle entend notamment consulter sa famille au cours des semaines à venir avant d’arrêter sa décision.