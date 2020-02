Première collecte de matières recyclables à Campbellton

Après plusieurs mois d’attente, voilà que les citoyens de Campbellton ont enfin pu profiter, mardi, de leur première collecte à domicile de matières recyclables.

En tout, environ le tiers des 1800 conteneurs (bacs) distribués aux résidences unifamiliales ont été ramassés. Deux autres journées – mercredi et jeudi – ont été prévues pour effectuer le reste de la collecte.

«C’est un apprentissage», raconte Ian Comeau, coordonnateur du service de déchets solides du Restigouche

Ce dernier a suivi de près une bonne partie du travail des éboueurs mardi.

«Plusieurs maisons avaient mis leur bac au chemin, d’autres l’ont oublié, et c’est normal. Et de ce que j’ai pu voir, les matières récoltées semblent propres. Il y a encore trop de sacs en plastique, mais ça, c’est un problème régional. On devra faire encore un peu plus de sensibilisation», souligne-t-il.

Il faudra attendre quelques semaines encore avant de pouvoir tracer un bilan complet de l’impact de l’entrée en vigueur de cette mesure.

«Les gens semblent avoir suivi le mouvement, mais on va avoir une meilleure image de la situation dans au moins deux ou trois collectes, comme le volume de matières recyclées ou encore le nombre de résidences participantes», exprime-t-il.

À Campbellton, la collecte des matières recyclables s’effectue aux deux semaines. Par contre, pour des questions d’hygiène publique, la Ville a décidé de ramasser les ordures ménagères chaque semaine.

À noter que le recyclage à domicile est en vigueur dans le reste de la région (centre et est) depuis plus d’un an. La Ville de Campbellton avait, de son côté, repoussé son adhésion au programme en raison d’impératifs financiers. Avec son entrée dans le programme, il ne manque plus maintenant que la Première nation autochtone d’Eel River Bar.