Robert Gauvin promet qu’il y aura toujours de l’argent pour le nord de la province malgré les changements annoncés aux programmes de développement économique.

Le vice-premier ministre assure que Fredericton veut continuer à investir dans les projets «soutenables» qui créeront des emplois «à long terme», y compris dans le Nord.

L’intention du gouvernement est avant tout d’éliminer la politique dans l’attribution de l’aide financière au développement économique, indique M. Gauvin.

«(Les gens) n’ont vraiment pas à s’inquiéter. La chose qui va être différente, c’est que la couleur politique ne compte plus. Tous les gens qui méritent d’avoir de l’argent pour faire croître leur entreprise auront accès à ces fonds-là.»

Robert Gauvin a réagi mardi aux propos de l’opposition officielle qui accuse le gouvernement de vouloir mettre fin au Fonds de développement économique et d’innovation pour le Nord et à celui pour la région de Miramichi.

Lors de son discours sur l’état de la province, la semaine dernière, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé son intention «d’uniformiser tous les fonds de développement économique afin que toutes les demandes soient évaluées selon les mêmes critères grâce à un guichet unique».

Interrogé sur l’avenir des fonds du Nord et de la région de Miramichi en mêlée de presse après son discours, M. Higgs a confié: «Je ne dirai pas: “j’ai 30 millions $ et je vais simplement les dépenser”. Non, je ne le ferai pas».

Le vice-premier ministre Gauvin insiste pour dire que rien n’est encore coulé dans le béton en ce qui concerne les changements aux programmes de développement économique et que le Parti libéral a donc tort de dire que le gouvernement souhaite abolir le Fonds du Nord.

«Premièrement, c’est vraiment important de dire qu’il n’y a pas de décision qui a été prise. Ça c’est très important parce que là on est dans l’hypothétique», indique M. Gauvin.

Même si le premier ministre souhaite que «toutes les demandes» de financement «soient évaluées selon les mêmes critères», M. Gauvin entend s’assurer que les spécificités régionales continuent d’être considérées dans le développement économique.

«Il n’y a rien d’établi encore, donc il va falloir en parler et je vais faire partie des discussions. Il va falloir parler de comment ça peut être équitable pour tout le monde, et pour ma part, comment ça peut être équitable pour les gens du nord du Nouveau-Brunswick.»

Au final, il y aura toujours de l’argent dédié pour le Nord et pour la région de Miramichi, avance-t-il, à condition que certains critères soient respectés.

«Oui, tant et aussi longtemps que les projets vont rentrer dans les critères, que ça soit soutenable et des emplois à long terme, avec le désir de créer quelque chose qui ne va pas seulement être d’un cycle électoral à l’autre.»

Le gouvernement veut faire preuve de plus de prudence et de transparence dans ses efforts de développement économique, affirme le vice-premier ministre.

«Je pense que la plupart du temps l’argent est bien dépensé, mais ce qui est arrivé dans le passé et je suis sûr que vous pourriez avoir des exemples où est-ce qu’il y a des aventures qui ne se sont pas bien terminées», dit-il.

«Il faut juste essayer de faire attention et surtout rendre le processus transparent. Qui reçoit l’argent et pour quoi? Il ne faut pas que ça soit politique. Nous devons arrêter de donner (de l’argent) pour gagner des élections.»

Fredericton souhaite aussi faciliter la vie des entrepreneurs en réduisant les formalités administratives en matière de développement économique.

«L’économie du Nouveau-Brunswick, ça passe par les PME, mais pour leur donner accès aux fonds qu’elles méritent, il faut réduire le “red tape” le plus que nous pouvons», indique Robert Gauvin.

«Il faut que nos entrepreneurs arrêtent de téléphoner dans différents bureaux du gouvernement pour avoir des réponses qui ne disent rien finalement.»