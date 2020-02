Saisie de drogue: accusations portées contre une femme de 29 ans

Des accusations ont été portées contre une femme de 29 ans, de Gloucester Junction, en lien avec une saisie de ce qui semble être de la méthamphétamine et de la cocaïne.

Le 31 janvier, la Section des chiens policiers, le Détachement de Bathurst et le Groupe de réduction de la criminalité du District du Nord-Est de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Gloucester Junction dans le cadre d’une enquête ayant commencé au début du mois de janvier 2020.

La police a saisi ce qui semble être de la méthamphétamine et de la cocaïne, et une femme de 29 ans a été arrêtée.

Le 3 février, Mélanie Boucher a comparu en cour provinciale à Bathurst. Elle a été accusée de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Elle a été mise en garde à vue et devra comparaître de nouveau en cour le 6 février 2020.

L’enquête se poursuit.