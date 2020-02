Un chien pour apaiser les victimes d’agressions sexuelles

Le centre Beauséjour de Shediac propose depuis avril dernier un service d’assistance juridique par chien pour les victimes d’agression sexuelles, le seul au Nouveau-Brunswick.

«Marielle peut sentir le stress, explique Kristal Leblanc, directrice du Centre Beauséjour. Lorsqu’elle ressent une tension, elle se couche sur les pieds où les jambes des personnes.»

Marielle est ce que l’on appelle un chien d’assistance juridique. Elle a reçu une formation spéciale pour le secteur judiciaire. Il faut la distinguer des autres chiens de soutien émotionnel, qui eux ne reçoivent pas de formation et sont généralement utilisés, via leur seule présence, afin de soulager les problèmes d’anxiété.

Caniche de 4 ans, Marielle a elle été formée dès sa naissance au Dog Guide, une fondation spécialisée à New York. Elle a par la suite été transférée à la Fondation Lions des guides canins du Canada, en Ontario, où elle a terminé une formation approfondie et quotidienne de l’âge de 16 mois jusqu’à 3 ans.

«J’ai également été formée de mon côté, explique Mme Leblanc. Premièrement, j’ai été préparée à ne rien communiquer avec mon visage aux victimes et aux témoins. Nous sommes simplement là pour nous assurer que Marielle fasse bien son job auprès d’eux. Nous avons ensuite reçu une formation pour devenir les véritables maîtres-chiens de Marielle.»

Le programme a par la suite été lancé dès le 7 avril au centre Beauséjour de Shediac, une première au Nouveau-Brunswick.

«Pour l’heure, nous offrons la seule assistance judiciaire par chien accrédité dans la province», souligne la directrice du centre Beauséjour.

Ce programme s’adresse aux enfants et aux adultes victimes d’actes criminels, afin de les aider notamment à mieux aborder leurs comparutions en cour.

«Aller au tribunal, c’est stressant pour n’importe qui, et encore plus pour un enfant vulnérable, raconte Kristal Leblanc. Être accompagné d’un chien, ça peut être rassurant. Passer les contrôles de sécurité ou sentir la présence du chien sur ses pieds au moment de témoigner, c’est réconfortant.»

Mais Marielle n’a pas pour unique rôle que d’accompagner les personnes au tribunal. Le reste du temps, elle reste au centre et assiste aux entrevues d’avant le procès ou à des examens hospitaliers.

«Depuis le lancement du programme, elle a déjà pu aider une quinzaine de personnes. Elle aura un mois de mars très chargé, car il n’y aura que deux jours où elle n’ira pas en cour, se félicite la directrice. C’est sûr que de mon côté, ça prend désormais beaucoup de mon temps, mais c’est une bonne chose, car je suis beaucoup plus souvent avec les victimes qu’auparavant.»

Une méthode de plus en plus répandue

En Amérique du Nord comme sur d’autres continents, plusieurs endroits font appel à des chiens en appui à des victimes d’agressions sexuelles. On recense un peu plus de 45 chiens accrédités au Canada, et plus de 250 aux États-Unis.

La Courthouse Dogs Foundation, organisation à but non lucratif formant les professionnels impliqués auprès chiens d’assistance judiciaire, a mené plusieurs études depuis 2012 auprès des 35 états américains ayant recours à cette méthode. L’organisation en a conclu que la présence de ces animaux pouvait aider à diminuer la pression artérielle, le rythme cardiaque ainsi que le taux d’adrénaline. Elle augmenterait en outre le taux d’ocytocine, également appelée hormone du bonheur ou du bien-être.

Les personnes souhaitant s’attacher les services de Marielle peuvent le faire auprès des services aux victimes ou de la GRC.