Une pièce de monnaie en l’honneur de Willie O’Ree

La Monnaie royale canadienne a dévoilé mardi midi une nouvelle pièce à l’effigie de Willie O’Ree, le plus illustre hockeyeur professionnel originaire du Nouveau-Brunswick.

Le résident de Fredericton a marqué l’histoire sportive au pays en devenant le 18 janvier 1958 le premier joueur de race noire à évoluer dans la Ligue nationale de hockey.

Cette pièce de monnaie s’ajoute aux récompenses et honneurs de Willie O’Ree qui est membre du Temple de la renommée du hockey, du Temple de renommée sportive du Nouveau-Brunswick et qui a été fait membre de l’Ordre du Canada et du Nouveau-Brunswick.

La carrière du hockeyeur néo-brunswickois s’est déroulée de 1955 à 1979, principalement dans la défunte Western Hockey League.

Willie O’Ree a également disputé 45 rencontres avec les Bruins de Boston lors des saisons 1957-58 et 1960-61, récoltant sur son passage 4 buts et 10 mentions d’aide et un lot d’insultes racistes provenant de joueurs adverses et d’amateurs de hockey.

La pièce en argent pur à 99,99 %, qui a une valeur de 20$, présente un portrait gravé de Willie O’Ree avec sa signature reproduite au-dessus du numéro de son chandail 22 et de l’uniforme des Bruins de Boston.

«Je suis touché et profondément reconnaissant que mon portrait figure sur une pièce canadienne en argent», a déclaré Willie O’Ree lors d’une cérémonie tenue à la Place TD à Ottawa.

Le public peut désormais se procurer la pièce de collection auprès de la Monnaie royale canadienne et de certains marchands comme Postes Canada.

La pièce en argent a un tirage limité à 5000 exemplaires et se vend au prix de détail de 99,95$.

Son dévoilement coïncide avec la tenue partout au pays du Mois de l’histoire des noirs.