Au tour de Bernard Thériault de briguer la mairie de Caraquet

C’est un Bernard Thériault version 2.0 qui briguera la mairie de Caraquet aux élections municipales du 11 mai. Le politicien d’expérience confirme donc entrer dans cette course à trois pour l’obtention des clés de la ville, avec comme adversaires l’actuel maire Kevin Haché et l’ancien conseiller municipal Gilles Lanteigne.

Grosse affiche jaune immanquable derrière lui, le candidat a annoncé devant une poignée de citoyens venus le rencontrer qu’il cherchera, dans les prochaines semaines, à se détacher «de cette image de vieux politicien rouge» qu’il traîne encore.

«Ce n’est pas un Bernard Thériault nouveau, mais un Bernard Thériault mis à jour. J’espère que les gens reconnaîtront en moi le Bernard Thériault qui a été bénévole dans de nombreuses causes depuis une dizaine d’années, un homme ancré dans la plus belle communauté de la Péninsule acadienne», a-t-il indiqué, mercredi, au moment de lancer officiellement sa campagne.

Cette version 2.0 comprend principalement une vision environnementale qui servira de ligne motrice lorsqu’il cognera aux portes des électeurs.

«Pour la première fois de ma vie, j’en suis arrivé à la conclusion que si rien n’est fait concernant le virage climatique, nous serons dans le trouble. À travers cette lentille, je veux établir des principes soutenables et durables ainsi qu’un principe de précaution. S’il y a un moindre doute, on ne doit pas prendre de chance», explique le candidat à la feuille de route longue comme le bras qui veut également faire de la question agroalimentaire de proximité un thème récurrent de sa campagne.

M. Thériault entend aussi s’attaquer à la dépopulation. Il a rappelé que lorsqu’il a obtenu son diplôme secondaire à la fin des années 1960, ils étaient 300 comme lui. Aujourd’hui, il a de la misère à en compter 100.

«À lui seul, ce chiffre me fait trembler. Ça pose un problème sur les taxes et l’assiette fiscale. Il faut attirer plus de gens, remplir nos écoles. Il faut aller chercher des gens de l’extérieur et ramener ceux qui sont partis», croit-il.

Pour y arriver, le candidat estime que ça peut se faire avec l’ajout de logements familiaux, un manque flagrant dans la communauté à son avis. Il songe aussi à la succession dans le domaine économique, qui a forcé la fermeture de plusieurs petites entreprises, faute de relève. Il prévoit également s’investir dans le milieu de la pêche, en travaillant à améliorer les équipements des deux usines de transformation.

«En cinq ans, les seuls investissements dans le monde de la pêche ont été faits par des étrangers», note-t-il.

M. Thériault appuie sans réserve le Centre régional des générations, pourvu que le projet de 15 millions $ demeure dans le cadre financier estimé. Il soutient aussi la construction navale à Bas-Caraquet, mais il n’a pu s’empêcher de lancer une flèche au Groupe Océan, dont «la présence a peut-être été une erreur».

Il voue un énorme respect à ses opposants. De Kevin Haché, il salue son travail à avoir bien géré la ville, qui se trouve aujourd’hui en bonne santé financière, et d’avoir fait de la place à la diversité. De Gilles Lanteigne, il reconnaît le talent exceptionnel de ce gestionnaire de carrière. Cependant, il évalue que l’hôtel de ville doit rouvrir ses portes aux citoyens, qu’elle redevienne la maison du peuple.

«Des élections, c’est comme les séries au hockey», a comparé Bernard Thériault, qui a bien hâte d’en découdre jusqu’au jour du scrutin.