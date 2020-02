Dalhousie pourrait accueillir une usine d’assemblage de catamarans

Une entreprise de fabrication de catamaran songe à implanter sa chaîne d’assemblage à Dalhousie, un projet porteur d’espoir et d’emplois pour la ville restigouchoise.

Cela fait belle lurette que la ville portuaire n’a pas reçu de bonnes nouvelles économiques. Mais les choses pourraient changer.

Pro Cat Catamarans a confirmé à l’Acadie Nouvelle son souhait de s’installer dans le secteur du port de mer. L’entreprise a conçu le design d’un catamaran qu’elle affirme être «révolutionnaire et unique en son genre» et elle aimerait procéder à son assemblage dans la municipalité. Le projet pourrait mener éventuellement à près d’une cinquantaine d’emplois, incluant l’administration, l’équipe de vente, la sous-traitance et les employés d’usine.

Pro Cat Catamaran a entrepris ses opérations aux États-Unis. Sa présidente, Magguy Thibodeau – originaire de la Gaspésie –, a toutefois voulu rapatrier celle-ci au pays. Après quelques coups d’œil aux différentes options qui s’offraient à eux, elle et son associé ont opté pour Dalhousie.

«Ce qui nous intéresse beaucoup ici, c’est la présence non seulement d’un quai de mer en eau profonde – crucial pour les exportations –, mais aussi de terrains vacants en bordure de l’eau où nous pourrions établir notre usine. Être aussi près de l’eau, pour nous, ce serait excellent, ne serait-ce que pour tester nos catamarans», exprime Mme Thibodeau.

L’engin comme tel est un catamaran de type «workboat», donc à usages multiples. Selon son promoteur, il peut tout aussi bien servir de bateau de pêche (récréative ou commerciale) que de petit traversier ou même de transporteur de troupes militaires. Selon la grosseur, ce dernier peut accueillir une cinquantaine de personnes. Les participants du dernier salon maritime à Moncton ont d’ailleurs pu voir de près le prototype. Et selon Mme Thibodeau, ce dernier a fait fureur auprès du public.

«On apporte quelque chose qui, selon nous, est différent des autres produits du genre qui eux, n’ont pas beaucoup évolué au cours des dernières décennies», soutient Mme Thibodeau.

Ce sont des catamarans à coques planantes, donc très stables. Ils sont fabriqués entièrement de composite et possèdent une grande surface pour accueillir des passagers (une cinquantaine). Toujours selon ses concepteurs, sa vitesse de pointe pourrait atteindre environ 38 nœuds tout en exigeant moins de carburant qu’un bateau conventionnel.

«Et ce qui est bien, c’est qu’on n’a besoin que de 18 pouces de tirant d’eau pour qu’il fonctionne, donc des eaux peu profondes. Dans ce contexte, il peut s’approcher très près des côtes», poursuit Mme Thibodeau.

Selon les caractéristiques et la grosseur désirée, ce bateau se détaille entre 400 000$ et 500 000$.

La présence du quai en eaux profondes ne serait, elle, pas tant destinée aux catamarans, mais plutôt à leur exportation. Car l’entreprise vise gros. Elle aimerait produire plusieurs exemplaires et les vendre un peu partout sur la planète.

À quand peut-on s’attendre à ce que le projet voie le jour? Selon la présidente de l’entreprise, tout dépend de la rapidité à s’entendre avec les différents partenaires (port, ville, gouvernements) ainsi que du carnet de commandes.

«Notre but serait de construire l’usine cette année et de livrer nos premiers engins dès 2021», exprime Mme Thibodeau.

Dans les faits, l’entreprise est en pourparlers pour mettre la main sur un terrain près du port de Dalhousie, un terrain actuellement propriété du gouvernement provincial.

Bonne nouvelle

Il va de soi que la volonté d’un entrepreneur de venir s’établir à Dalhousie est particulièrement bien accueillie à la municipalité.

«On est très content de voir qu’on s’intéresse à nous, ça, c’est certain. Et on va travailler de concert avec les promoteurs afin que leur projet se réalise. Nous ne sommes certainement pas contre la création d’emplois et l’implantation de nouvelles entreprises sur notre territoire», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

Qu’à cela ne tienne, il croit par contre qu’il reste encore de nombreuses étapes avant de pouvoir crier victoire.

«Pour l’instant, on a un avis d’intention du promoteur, on est encore loin de la construction du premier bateau. Ce qui nous inquiète un peu, c’est que le terrain ne nous appartient pas, mais plutôt à la province. Pour ça, on est prêt à faire les démarches nécessaires pour accommoder le promoteur, à jouer les intermédiaires», poursuit le maire.

S’il dit être prêt à appuyer le projet, celui-ci n’est pas prêt à leur donner un chèque à blanc aux nouveaux venus, comme faire l’acquisition d’un terrain et s’en départir ensuite sans garanties strictes.

«On est très enthousiaste et on veut aider, mais pas aveuglément non plus. Reste à voir ce que nous pouvons faire et si c’est dans nos moyens. Mais certainement, on aimerait voir des catamarans être construits chez nous», dit le maire.