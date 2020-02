Inquiet pour le système de santé, Clem Tremblay sort de sa retraite

L’ancien maire de Dalhousie, Clem Tremblay, renoue avec les élections et se présente comme candidat. Toutefois, il troque le monde municipal pour celui de la santé.

Clem Tremblay a été à la barre de Dalhousie de 2004 à 2016. Le coloré politicien a toujours été reconnu pour ne pas avoir peur d’exprimer le fond de sa pensée. Aujourd’hui, il avoue être inquiet par la direction que les soins de santé prennent dans le Restigouche-Est et le Restigouche-Centre.

Diminution des services au Centre de santé St-Joseph, état d’urgence déclarée à l’Hôpital régional de Campbellton, annonce du déménagement du Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes… Ses craintes sont suffisantes pour le faire sortir momentanément de sa retraite.

«J’ai toujours aimé relever les défis, et notre système de santé au Restigouche en est tout un. On l’a vu au cours des derniers mois. Je crois que j’ai quelque chose à apporter, de l’expérience, et je tiens à faire partie des conversations», souligne l’ancien politicien.

Il faut dire que M. Tremblay a lui-même vécu de grands bouleversements au chapitre de la santé alors qu’il était aux commandes de Dalhousie. En 2004, un mois à peine après son élection, le gouvernement a annoncé la fermeture des 44 lits de l’Hôpital St-Joseph et sa conversion en Centre de santé communautaire.

«Ç’a été un grand choc pour notre municipalité et nous – la municipalité et les citoyens – n’avons pas hésité à l’époque à descendre dans la rue pour manifester notre mécontentement. On nous avait promis un centre de santé avec certains services, mais on doit se rendre compte que ceux-ci se sont effrités avec le temps. On n’a qu’à penser aux soins palliatifs que nous avons perdus ou encore à la situation de notre clinique sans rendez-vous», expose M. Tremblay, admettant avoir peur pour l’avenir pur et simple de son Centre de santé, de là son implication.

«Je sais que ce n’est pas évident de siéger au conseil d’administration de Vitalité, qu’il y a beaucoup de gens autour de la table qui se battent eux aussi pour des services de santé de qualité dans leur région, mais Dalhousie doit avoir une voix. Et quand je dis Dalhousie, je veux dire tout le Restigouche, car il faut non seulement se battre pour le Centre de santé communautaire, mais aussi pour l’Hôpital de Campbellton, pour le Centre Hospitalier Restigouche et pour le Centre d’excellence pour jeunes. Ce sont nos infrastructures également», estime M. Tremblay.

L’ancien hockeyeur dit par ailleurs ne pas songer du tout à un retour en politique municipal.

«J’ai déjà beaucoup donné de ce côté et honnêtement, le maire et le conseil actuel font un bon boulot», dit-il.

À noter que le poste convoité par M. Tremblay est actuellement entre les mains de Sonia Roy, également une ancienne mairesse du Restigouche (Charlo). Celle-ci effectue son second mandat et a confirmé au journal qu’elle sera de la course également pour un troisième.

Tenu en même temps que les élections municipales, le scrutin pour les régies régionales a généralement un faible taux de participation. En 2016, 55 personnes étaient candidats pour une poste de conseillers dans les deux régies (Horizon et Vitalité). Seulement un citoyen éligible sur quatre s’est toutefois prévalu de ce droit de vote.