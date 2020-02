Taxe carbone: la majorité des ménages du N.-B. ont reçu plus qu’ils ont payé

La plupart des ménages de la province ont tiré profit de la tarification sur le carbone du gouvernement fédéral en 2019-2020, selon un rapport du Directeur parlementaire des budgets.

En décembre, Ottawa a validé le modèle de tarification du carbone proposé par le gouvernement de Blaine Higgs.

Mais la tarification du carbone du gouvernement fédéral – qui sera remplacée par une taxe provinciale sur les combustibles 1er avril au Nouveau-Brunswick – n’a entraîné des coûts supplémentaires qu’aux ménages à revenu élevé.

En moyenne, pour les ménages ayant un revenu inférieur à 77 931$ par an, les remboursements fournis aux ménages par le gouvernement fédéral a dépassé les montants additionnels payés par les consommateurs.

Selon les calculs du DPB, 60% des ménages du N.-B. ont touché un montant d’argent allant de 2$ à 65$.

Seuls les ménages des deux tranches supérieures de revenu – de 77 932$ à 111 125$ et plus – ont déboursé. Pour la tranche de 20% de la population avec les salaires les plus élevés, ce coût s’élève à 78$ en moyenne en 2019-2020.

Le remboursement dépasse aussi les frais déboursés dans les quatre autres provinces où le fédéral a imposé son modèle de tarification du carbone.

La composition du ménage influence aussi le remboursement, et un ménage avec des enfants reçoit plus d’argent que ceux qui n’en ont pas.

Du côté des coûts bruts de la taxe sur le carbone – c’est à dire avant le remboursement – le Nouveau-Brunswick était la deuxième province à payer les taux les plus bas.

Un ménage type payait 235$ en moyenne au N.-B., en comparaison à 284$ en Ontario, 277$ au Manitoba et 475$ en Saskatchewan.

Seule l’Alberta payait des frais moins élevés, à 109$. L’Alberta a abandonné son modèle provincial de tarification du carbone en mai, et utilise le système fédéral qui lui est imposé par défaut, depuis janvier.

Cette différence de chiffres s’explique par la consommation relativement basse en énergie des ménages du N.-B. en comparaison avec les autres provinces touchées par l’étude du DPB.

Selon des données de Statistique Canada, un ménage néo-brunswickois moyen utilisait 74,1 gigajoules d’énergie en 2015 contre 79,7 en Alberta et 113,9 en Saskatchewan à période égale.

Toujours selon ces chiffres, l’utilisation d’énergie tend à augmenter en fonction du revenu du ménage.