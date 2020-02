Tempête: jusqu’à 40 cm de neige dans le Nord

L’ensemble de la province est sous le coup d’un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada mercredi en raison d’importantes chutes de neige qui devraient débuter jeudi.

Émis tôt mercredi matin, le bulletin indique que des accumulations de 15 à plus de 30 cm sont attendus dans certains secteurs du sud, du centre et du nord du Nouveau-Brunswick.

Environnement Canada indique que «de la neige passagère commencera à tomber sur le sud-ouest jeudi matin et se propagera vers le nord sur le reste de la province au cours de la journée».

«La neige faiblira au cours de la nuit (de jeudi à vendredi), puis augmentera d’intensité vendredi matin. Dans le sud du Nouveau-Brunswick, les précipitations pourraient se changer en grésil et en pluie verglaçante au cours de la journée avant de se changer à nouveau en neige vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi.»

L’agence fédérale ajoute que des vents forts d’est dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin pourraient causer une visibilité réduite sous la neige et dans la poudrerie.

La neige devrait cesser peu à peu samedi matin, indique Environnement Canada.

Mardi, l’agence américaine AccuWeather avait de son côté annoncé des accumulations de 20 à 30 cm partout dans la province. Uniquement vendredi, l’agence prévoyait 21 heures consécutives de précipitations.

Météomédia prédit pour sa part que c’est le centre et le nord de la province qui seront le plus touchés

L’agence québécoise prévoit en effet des accumulations totale pouvant atteint 40 cm jeudi et vendredi dans le Restigouche-Ouest, le Madawaska et la région de Miramichi. Le gros de cette neige devrait tomber vendredi, avec des accumulations prévues de 30 à 35 cm.

Le reste du Nord ne sera pas en reste avec des accumulations totales prévues allant de 25 à 35 cm dans la Péninsule acadienne, la région Chaleur, le Restigouche et le comté de Victoria.

Encore une fois, la majeure partie de cette neige devrait tomber vendredi (de 25 à 30 cm par endroit).

Dans le comté de Kent, Environnement Canada prévoit de 5 à 10 cm de neige jeudi ainsi que 20 cm de neige et 1 à 3 mm de pluie vendredi.

Le Sud-Est recevra pour sa part de 5 à 10 cm de neige jeudi ainsi que 10 cm de neige et 5 mm de pluie vendredi.

Du côté de Fredericton, Environnement Canada prévoit 10 cm de neige jeudi et de 15 à 20 cm de neige vendredi.

Enfin, la grande région de Saint-Jean aura droit à son propre microclimat alors que 1 mm de pluie et 10 cm de neige sont attendus jeudi et que 1 cm de neige et 15 mm de pluie devraient s’abattre sur la région le lendemain.